Pronósticos Newcastle vs Manchester City: las Urracas quieren repetir el golpe en la EFL Cup

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Newcastle United vs Manchester City, por la semifinal de ida de la EFL Cup.

Este martes 13 de enero, a las 17:00 horas de Chile, Newcastle United y Manchester City disputarán la semifinal de ida de la EFL Cup en St. James’ Park. Ambos ya se midieron en ese escenario durante la presente temporada, en un duelo que terminó con triunfo de las Urracas por 2-1 en la Premier League.

Newcastle llega tras eliminar a Bournemouth en la FA Cup y encadena tres victorias consecutivas en la liga. Por su parte, Manchester City viene de golear 10-1 a Exeter City, aunque atraviesa un momento irregular en la Premier League, con tres partidos sin ganar, lo que permitió que Arsenal se escape a seis puntos en la cima de la tabla.

En la antesala de este encuentro, nuestro especialista presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de apostar. Si buscas dónde hacerlo, puedes revisar la guía de bet365 o Betano para conocer los detalles de cada plataforma.

Pronósticos para apostar en Newcastle vs Manchester City

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si 1.80 Anotará o conseguirá una asistencia: Anthony Gordon 2.20 Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki 2.05

Muchos goles en la ida de la EFL Cup

En siete de los últimos ocho partidos de Newcastle United como local, entre todas las competencias, hubo más de dos goles y los dos equipos anotaron.

Esta estadística se ha repetido en cinco de las anteriores siete salidas de Manchester City del Etihad Stadium.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Las estadísticas de Antonhy Gordon en la temporada

Anthony Gordon fue clave en el triunfo del Newcastle por 4-3 ante el Bournemouth en la FA Cup, al marcar un gol y entregar una asistencia. En lo que va de la temporada, el extremo inglés acumula ocho tantos y cuatro pases de gol en 26 apariciones con las Urracas.

Anotará o conseguirá una asistencia: Anthony Gordon – 2.20 en bet365

Cherki sigue brillando con los Ciudadanos

Rayan Cherki fue una de las figuras en la goleada 10-1 del Manchester City sobre el Exeter City, al aportar dos asistencias. En sus 12 partidos más recientes suma siete pases de gol y dos tantos, cifras que reflejan su gran momento.

En la EFL Cup también ha sido decisivo, con dos goles y una asistencia en apenas dos presentaciones.

Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki – 2.05 en bet365

Cuotas en Newcastle vs Manchester City

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Newcastle vs Manchester City: últimos partidos