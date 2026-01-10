Venían hace rato negociando y desde Brasil ya dieron el visto bueno. Así informó la prensa local sobre el futuro de Lucas Assadi, quien dejará U de Chile en una millonaria venta para el club.

Es que el Atlético Mineiro puso la billetera sobre la mesa y tras largo tira y afloja tiene listo al talento azul. Si bien desde el CDA aún no confirman la operación, en Belo Horizonte spoilearon el acuerdo.

“Contrato por 5 años, el jugador llega a Belo Horizonte en los próximos días”, informan desde Diario do Atlético y Canal Casa do Galo. Por ello, Lucas Assadi ya no va más con la U y partirá rumbo a Brasil.

Los detalles del acuerdo por Assadi en Brasil

Desde Belo Horizonte informaron que está cerrado el acuerdo y Lucas Assadi tiene todo listo para firmar en el Atlético Mineiro. El equipo de Jorge Sampaoli ya hizo todo el trámite y está pronto a oficializar el traspaso, según la prensa local.

Assadi dejará U de Chile /Photosport

“Sobre la contratación del chileno Assadi, el acuerdo está firmado y el vínculo será de cinco años años. De momento avanzan las partes en documentación, lo burocráctico y con todas las garantías bancarias emitidas y aprobadas”, informó Joao Vitor, del mismo medio citado.

Por eso, desde la tierra de la samba avisan que será cosa de tiempo para el anuncio, con cerca de 4,5 millones de dólares en la movida. “Assadi ahora está 100% confirmado, ahora se hará los exámenes. Assadi es del Galo”, cerró el comunicador.

El talentoso mediapunta azul deja la U tras una tremenda campaña en la segunda mitad del 2025, destacando por su faceta goleadora y liderazgo en el ataque. Si bien era fijo en el esquema de Francisco Meneghini, su esperado salto al extranjero cambió los planes del DT.