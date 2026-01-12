Este zaguero central disputó un Sudamericano Sub 20 con la selección chilena y cuenta en su experiencia con un traspaso rumbo al fútbol de Europa, aunque su futuro cercano puede estar en la Primera B. Se trata de un espigado jugador surgido en las inferiores de Universidad Católica.

Desde la precordillera dio un salto rumbo al Deportivo Alavés, aunque sólo se desmpeñó en el club filial que tiene el cuadro de Mendizorrotza. Por eso mismo llegó a préstamo rumbo a Huachipato. Se trata de Sebastián Pino, zaguero central de 22 años que jugó cinco partidos en los Acereros.

Fue parte del equipo de Jaime García que levantó la Copa Chile por penales ante Deportes Limache. Por estos días, el marcador vive un período que puede ser decisivo para su próximo desafío: está a prueba en un club de la Primera B que alcanzó la final en la última Liguilla de Ascenso.

Sebastián Pino en acción por el Sudamericano Sub 20. (Santiago Cortes/Photosport).

Así lo informó Socios del Desierto para contar de este proceso que vive en Cobreloa, que perdió el boleto a la élite chilena ante Deportes Concepción. “Ayer contamos a los miembros que está a prueba Sebastián Pino”, contó el periodista Mauricio Schwartzmann.

Sebastián Pino contabiliza 10 partidos en la selección chilena Sub 20 y cuenta con 16 partidos en el Alavés B, su incursión en Europa, aunque por estos días trata de convencer a Cobreloa en la Primera B. Específicamente a César Bravo, el director técnico de los Zorros del Desierto.

Sebastián Pino festeja el título de la Copa Chile con Huachipato. (Captura Instagram).

A ese bloque ya se sumaron Bastián San Juan y Diego García, desde Rangers de Talca y Everton de Viña del Mar, respectivamente. Aunque es una incógnita la situación de Agustín Heredia, un defensor cuyo pase pertenece a Boca Juniors y tuvo conversaciones en Curicó Unido.

Los naranjas tienen varios refuerzos para esta temporada: Felipe Fritz, Jorge Paul Gatica, Tomas Aránguiz y Matías Sandoval, quienes se sumaron desde Deportes Limache, Santiago Wanderers, Magallanes y Rangers de Talca. Otro que dijo presente fue Cristian Insaurralde, quien terminó su préstamo en Unión Española.

Así quedó Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2025

Cobreloa logró meterse a la liguilla, aunque perdió en el duelo decisivo ante Deportes Concepción.

