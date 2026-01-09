Cobreloa empezó los entrenamientos en Calama de cara a la temporada de Primera B, en la que quieren regresar a la división de honor tal como lo hicieron en el 2024.

Se reforzaron con Tomás Aránguiz, ex Magallanes y que fue una de las grandes figuras de la categoría el año pasado, por lo que ganaron en jerarquía.

El ex volante señaló en Portal Naranja que “llego uno de los grandes de Chile, me gustan los desafíos grandes, tuve una buena bienvenida al salir de mi zona de confort”.

Además manifiesta que el objetivo es uno solo. “Vamos a remar para lograr el mismo objetivo, que es ascender y salir campeones”, manifestó.

Tomás Aránguiz llega a Cobreloa desde Magallanes

Aránguiz recibe gran apoyo en Cobreloa

Aránguiz señaló que “estoy contento del cariño de la gente, me hicieron llegar mensajes gratos, hacia mí y mi familia. Me dan el apoyo y agradecido por los hinchas”.

Sobre su salida del cuadro santiaguino, dijo que “quería tener otra etapa en mi carrera, salgo agradecido de Magallanes, me llevo mucho aprendizaje. Ahora pude llegar a un gran club tras aprender muchos valores en Magallanes”.

Admitió que Calama no fue fácil en un inicio. “Me ahogué en el primer entrenamiento, se siente al venir de Santiago. Pero estoy tranquilo, al pasar los días esto se va a normalizar. Es cosa de costumbre, el cuerpo se va a acostumbrar”, dijo.

Cerró indicando que “me siento un líder, puedo apoyar a los jóvenes, espero que quieran escuchar un consejo mío y de los que llevan más años en Cobreloa”.

