Este defensor de Boca Juniors tuvo un préstamo muy prolífico en Cobreloa, cuadro con el que brilló en la Primera B. Y estuvo muy cerca de conseguir el boleto a la élite del fútbol chileno con un aporte relevante: tres goles en 32 partidos disputados.

Las referencias son para un espigado zaguero central argentino de 28 años, quien tiene claro que no seguirá en Calama. Pero todavía no sabe dónde continuará su carrera: Agustín Heredia, quien tiene contrato vigente con el cuadro Xeneize hasta diciembre de 2026.

En ese contexto, a Heredia le ha sido imposible encontrar un nuevo club, aunque tuvo conversaciones para sumarse como refuerzo a Curicó Unido. A día de hoy, 12 de enero, con la mayoría de las pretemporadas en marcha, el ex Cerro Largo y Plaza Colonia de Uruguay cuenta las horas con ansias.

Agustín Heredia le anotó un gol a Wanderers en la Liguilla de Ascenso de la Primera B. (Andres Pina/Photosport).

Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, donde colgó una historia que denota su sentir. “Qué ganas algún día de decidir uno mismo sobre uno”, manifestó Heredia en la citada red social. Es claro que muestra su disconformidad por la situación que debe afrontar al inicio de cada año.

Captura Instagram.

Agustín Heredia, el zaguero de Boca que suma chances para volver a la Primera B

Desde enero de 2019 que Agustín Heredia tiene contrato profesional con Boca Juniors, donde en su momento le vieron potencial interesante como para ganarse aquel reconocimiento, muchos años antes de verse como una buena figura de la Primera B 2025.

Agustín Heredia en acción por la Copa Chile ante Deportes Limache, subcampeón del certamen. (Pedro Tapia/Photosport).

Y ya son cinco los préstamos que ha tenido desde el cuadro Xeneize. Cada vez que emigra cedido, renueva su contrato una temporada más. Además de esos dos clubes uruguayos que lo tuvieron, Heredia también jugó en Godoy Cruz y en San Martín de San Juan. “Qué cadena que no termina más”, definió Heredia el panorama que le complica iniciar a tiempo su nuevo desafío.

De todas maneras es una práctica habitual con Boca: la usa con jugadores a los que les vea potencial, pero de desarrollo en otros lugares. Lo hizo con Marcelo Torres, hoy en Gimnasia y Esgrima de La Plata, aunque su pase ya no es del cuadro Azul y Oro. También aplicaron el recurso con Agustín Obando, quien se incorporó a Atlético Rafaela.

