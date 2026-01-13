ver también Tomás Aránguiz llega a Cobreloa con la meta de ser campeón: “Me gustan los desafíos grandes”

Gustavo Gotti fue el goleador de Cobreloa y tras la salida de Aldrix Jara se hizo muy necesario retenerlo, aunque le surgió una opción de volver a Argentina. El delantero trasandino destapó algunas conversaciones que tuvo desde su ciudad natal mientras realiza la pretemporada naranja.

“Me llamaron de Racing de Córdoba. Salí y expliqué mi situación: estoy cómodo y tengo contrato por un año con el club. Se comunicaron directamente por Cobreloa, pero por lo que sé no hay nada formal”, expuso al medio En La Línea . Gotti inició su largo recorrido por el fútbol chileno en O’Higgins de Rancagua.

En su momento, el Capo de Provincia desembolsó casi 500 mil dólares para quedarse con su ficha, perteneciente a Instituto de Córdoba. “Yo estoy aquí, haciendo la pretemporada. Fue doloroso lo que pasó y la única manera de revertirlo es consiguiendo el objetivo”, manifestó Gotti.

Gustavo Gotti es uno de los referentes de Cobreloa para conseguir el anhelado ascenso.

Está claro que pretende el premio que el equipo adiestrado por César Bravo perdió el año pasado ante Deportes Concepción: llevar de vuelta a los Zorros del Desierto rumbo a la máxima categoría del fútbol chileno. “Estoy tranquilo con mi familia acá, eso es muy importante”, dijo el cordobés de 32 años.

“Sumando a los muchachos y comunicándoles la idea que nos dejó tan cerca del objetivo para estar todos alineados”, aseguró también el ex jugador de Deportes Temuco, Unión San Felipe, Deportes Santa Cruz y Fernández Vial, entre otros. Quiere a todos los refuerzos metidos en el proyecto loíno.

Cobreloa no quiere perder a Gustavo Gotti a pesar de las ganas que tiene Racing de Córdoba en Argentina por contratarlo. Pero el delantero le dejó un mensaje que llena de alivio a los fanáticos del cuadro naranja, que evidentemente no quiere perder otra figura para la Primera B.

“Como te digo, yo estoy acá. Depende del club si le interesa, yo le dije que estoy conforme acá. Veremos qué sucede”, sentenció el cordobés de un metro 80, quien tiene vínculo con los Zorros del Desierto hasta diciembre de 2026 y tiene como juramento que el club vuelva a primera división.

Gustavo Gotti lucha un balón contra Víctor González Chang, quien se fue de Santiago Wanderers. (Andres Pina/Photosport).

Y en materia de refuerzos, César Bravo dispone de varios jugadores nuevos en el plantel: el portero Diego Tapia, los defensores Bastián San Juan y Diego García; en el medio llegaron Jorge Paul Gatica, Tomás Aránguiz. Mientras que para el ataque se sumó Matías Sandoval. Eso sí, perdieron a Jorge Espejo y a Nicolás Palma, quien emigró como agente libre rumbo a Unión La Calera.

