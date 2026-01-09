Cobreloa cerró un duro 2025 donde estuvo cerca de conseguir el esperado ascenso a la máxima división de honor del fútbol chileno, cayendo en la final de la Liguilla contra Deportes Concepción. Ante esto, el cuadro minero busca reforzar este nuevo y podría estar cerca de cerrar inesperado regreso.

Pensando en lo que será una nueva temporada en Primera B, el cuadro loíno ya anunció a sus primeros refuerzos: Felipe Fritz, Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica, Cristian Insaurralde y Diego García confirmaron que se visten de naranjo este 2026, pero no serían los únicos.

Cobreloa prepara inesperado regreso

Según recoge Bolavip, el equipo está buscando cerrar a un delantero para potenciar la ofensiva, donde revelan que en Calama suena fuerte el nombre de César Huanca, que jugó el 2025 junto a los Zorros del Desierto a través de un préstamo desde Huachipato, con quien tendrían conversaciones avanzadas.

Sin embargo, no sería una negociación sencilla, ya que el jugador tendría una oferta formal de Deportes San Cruz, también de Primera B.

Al término de la temporada 2025, finalizó la cesión, por lo que regresa a su club de origen, pero tras la positiva temporada, el club no querría desprenderse del jugador.

César Huanca podría sellar su regreso a Cobreloa/Photosport

Los refuerzos que busca Cobreloa para el 2026

Pensando este año, Vicente Conelli también es otro de los jugadores que está en el radar loíno, donde el jugador, con pasado en Huachipato y Magallanes, sería interés de la dirigencia, donde César Bravo ya lo dirigió durante su etapa en Unión Española.