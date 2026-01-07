Cobreloa celebra su aniversario 49° institucional. Para este gran momento, los Loínos decidieron estrenar una camiseta oficial conmemorativa, prenda que rinde homenaje a la historia y a la identidad del club más representativo del norte del país.

Los colores de la camiseta rompen con el tradicional naranja que visten en cada partido de local y blanca en el caso que sea visita. Esta es negra con detalles dorados, donde el escudo está en el centro del pecho y el 49° en el lado izquierdo.

El lanzamiento era esperado para los hinchas de los Zorros del Desierto, quienes han reaccionado en redes sociales de forma positiva. Sin embargo, el precio es un poco elevado, ya que está en $49.990.

Nueva polera de Cobreloa por su aniversario. Foto: Instagram.

El duro año de Cobreloa

El 2025 no fue el año esperado para Cobreloa. El elenco de Calama estuvo cerca del objetivo del ascenso, pero se terminó quedando en el camino tras perder la final de la Liguilla ante Deportes Concepción. Un golpe duro para la institución y su gente.

A pesar de la frustración, en Calama ya se trabaja con la mira puesta en la revancha. El desafío para la nueva temporada será fortalecer el plantel y volver a ser protagonistas para así lograr el retorno a la Primera División.

Así lo ha mostrado hasta ahora en el mercado. Felipe Fritz, ex Colo Colo, se convierte en el octavo refuerzo. A él se suman nombres como Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica, Cristian Insaurralde y Diego García, con los que los Loínos darán la pelea por el ascenso en 2026.