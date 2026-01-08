Chile logró su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de la Kings League tras aplastar 6-1 a Marruecos por el Grupo A. La figura fue Nacho Herrera, autor de cuatro goles, acompañado en el marcador por Juan Araya y Mathías Vidangossy desde el shootout.

Con la victoria, La Roja es líder exclusiva del grupo y ahora enfrentará a Colombia para cerrar la fase de grupos y confirmar su gran momento.

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

El próximo partido de Chile estaba agendado para este domingo 11 de enero, desde las 18:00 hrs, para enfrentar al cuadro cafetero, pero hay modificaciones en la programación de la Kings League.

Así es, Chile enfrentará a Colombia, este sábado 10 de enero, desde las 17:00 hrs , por la Fecha 3 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará hasta el 17 de enero en Brasil.

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

ver también Chile vs. Colombia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Mundial Kings League 2026

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Publicidad

Publicidad

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao