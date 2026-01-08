Chile logró su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de la Kings League tras aplastar 6-1 a Marruecos por el Grupo A. La figura fue Nacho Herrera, autor de cuatro goles, acompañado en el marcador por Juan Araya y Mathías Vidangossy desde el shootout.
Con la victoria, La Roja es líder exclusiva del grupo y ahora enfrentará a Colombia para cerrar la fase de grupos y confirmar su gran momento.
¿Cuándo es el próximo partido de Chile?
El próximo partido de Chile estaba agendado para este domingo 11 de enero, desde las 18:00 hrs, para enfrentar al cuadro cafetero, pero hay modificaciones en la programación de la Kings League.
Así es, Chile enfrentará a Colombia, este sábado 10 de enero, desde las 17:00 hrs, por la Fecha 3 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará hasta el 17 de enero en Brasil.
Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.
Nómina de Chile en la Kings League World Cup
- Mathias Vidangossy
- Piero Gárate
- Rodrigo Martínez
- Fernando Saavedra
- Carlos González
- Ángel Valenzuela
- Matías Rojas
- Matías Donoso
- Matías Herrera
- Ezequiel Luna
- Christian Vilches
- Ignacio Herrera
- Juan Araya
Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao