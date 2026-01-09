Este domingo 11 de enero continúa la acción del Mundial de la Kings League 2026 y ‘La Roja’ tendrá un desafío clave en la fase de grupos cuando enfrente a Colombia, en un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones nacionales en este certamen de fútbol 7.

El combinado nacional, presidido por Arturo Vidal, ha mostrado una propuesta intensa y competitiva en sus presentaciones previas, apoyado en la experiencia de nombres como Mathías Vidangossy, Matías Donoso y Christian Vilches, quienes han sido fundamentales dentro del particular formato del torneo.

Al frente estará Colombia, una selección que viene de una derrota y un triunfo en esta competición, pero que se ha caracterizado por su potencia ofensiva y talento individual, transformándose en un rival de cuidado.

En la previa de este atractivo cruce, en RedGol quisimos adelantarnos y consultamos a la inteligencia artificial de ChatGPT por un posible resultado del encuentro. A continuación, revisa el pronóstico que entrega la IA.

La IA elige al ganador de Chile vs. Colombia en la Kings League

Para este compromiso válido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial de la Kings League, la inteligencia artificial analizó el rendimiento previo de ambas selecciones, el formato del torneo y las características de cada plantel, inclinándose levemente por el elenco cafetero.

“Resultado probable: Chile 7 – 5 Colombia” , señaló la IA, entregando los siguientes fundamentos para darle el triunfo a La Roja por sobre los cafeteros:

Chile entiende mejor el formato Kings League : toma mejores decisiones con las reglas especiales.

: toma mejores decisiones con las reglas especiales. Más orden colectivo : menos talento individual, pero mejor funcionamiento en equipo.

: menos talento individual, pero mejor funcionamiento en equipo. Arturo Vidal puede ser clave como presidente o al utilizar una carta bien usada.

como presidente o al utilizar una carta bien usada. Colombia ataca bien, pero deja espacios atrás , algo que Chile suele aprovechar.

, algo que Chile suele aprovechar. Partido de muchos goles, donde el que maneje mejor los momentos clave se queda con el triunfo.

Resultado clave para Chile y que, de concretarse, podría significar la clasificación de La Roja a la siguiente fase del Mundial de la Kings League.

Nuevo horario: ¿Cuándo juega Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League?

El próximo partido de Chile frente a la selección de Colombia por la fecha 3 del grupo A está agendado para este domingo 11 de enero desde las 17:00 horas .

