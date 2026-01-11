Partido decisivo para las aspiraciones nacionales en el Mundial de la Kings League. Una verdadera sorpresa ha sido el rendimiento mostrado por La Roja en esta particular competencia, donde el elenco nacional encabezado por el ‘Kings’ ha conseguido dos triunfos en sus dos primeros partidos, el último de manera contundente ante Marruecos, con un marcador de 6-1.

Gracias a estos resultados, el combinado nacional se instaló en el primer lugar del Grupo A, con dos victorias y una diferencia de gol de +5, superando precisamente a Marruecos (2°), Colombia (3°) y Países Bajos (4°).

Este domingo, el conjunto chileno cerrará su participación en la fase grupal enfrentando a Colombia, en un duelo donde está en juego mucho más que una victoria: la clasificación directa a los cuartos de final. A continuación, en RedGol, conoce todos los detalles de este imperdible encuentro.

¿A qué juega Chile vs. Colombia por la Kings League?

El partido entre Chile y Colombia se juega este domingo 11 de enero desde las 17:00 horas de nuestro país por la fecha 3 en el Mundial Kings League 2026.

¿Dónde ver por TV o STREAMING la fecha 3 del Mundial de la Kings League?

Podrás seguir toda la fecha 3 de la fase grupal, así como al equipo chileno en el Mundial, en las cuentas de la Kings League de las plataformas de Youtube y Twitch.

Adicionalmente, se podrá ver este partido por TV a través de Canal 13, en su plataforma online 13GO y también ESPN 3 y la plataforma Disney+ Premium.

Canal 13

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) – 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) – 1152 (HD)

ENTEL: 67 (HD)

CLARO: 56 (SD) – 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) – 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) – 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 626 (SD) – 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) – 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Tabla de posiciones del Grupo A de la Kings League

Al inicio de la fecha 3 de la Kings League, Chile se encuentra en el primer puesto del grupo A con dos triunfos y una diferencia de goles de +5.

(Foto: Tabla de la Kings League)

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao