Jornada de definiciones en el Mundial de la Kings League. Este particular certamen vive este domingo la tercera y última fecha de la fase de grupos, con encuentros claves que definirán a los clasificados a la siguiente ronda.

Uno de esos duelos lo protagoniza Chile, combinado que ha sido la gran sorpresa del torneo y que cerrará su participación en la fase zonal enfrentando a Colombia por el Grupo A.

Se trata de un partido clave para ambas selecciones, que buscan asegurar su lugar en la siguiente fase, y especialmente importante para La Roja, ya que en caso de ganar accederá de manera directa a los cuartos de final, lo que le permitiría contar con un par de días extra de descanso. En ese contexto, a continuación te contamos qué ocurre si Chile gana, empata o pierde este domingo ante Colombia.

Qué pasa si Chile gana vs. Colombia

Si Chile derrota a Colombia este domingo por la fecha 3 del Mundial de la Kings League, clasifica a los cuartos de final del certamen planetario de manera directa y, por tanto, volverá a la acción recién el día 13 o 14 de enero.

Esto porque “La Roja” terminaría primera en su zona con 3 triunfos, inalcanzable para Marruecos, Colombia y Países Bajos, quienes ya perdieron al menos un partido del grupo.

Qué pasa si Chile empata vs. Colombia

Vale señalar que en la Kings League no hay empates; por tanto, tal y como ocurrió en el duelo ante Países Bajos, si Chile y Colombia igualan tras los 40 minutos de juego, habrá lugar para una tanda de penaltis Shootout en formato 1 vs 1 contra el portero.

Ahí se definirá al ganador y perdedor definitivo del partido correspondiente a la fecha 3.

Qué pasa si Chile pierde vs. Colombia

Sin duda, es el escenario que más incertidumbre genera. En caso de que Chile caiga ante Colombia, La Roja pasará a depender de lo que ocurra en el resto de los partidos del grupo.

Esto se explica porque Colombia igualaría a Chile en número de triunfos (dos para cada uno), lo que haría que la diferencia de gol tome un rol clave. Actualmente, Chile registra un +5, mientras que los cafeteros tienen +3, por lo que el combinado nacional aún podría terminar primero o segundo del Grupo A.

Sin embargo, el panorama se complica si Marruecos derrota a Países Bajos, ya que también alcanzaría dos victorias. De todas formas, la diferencia de gol juega a favor de Chile, considerando que los africanos presentan actualmente un -3.

La ubicación final en la tabla no es un detalle menor en esta competencia. Terminar primero del grupo entrega la clasificación directa a cuartos de final, mientras que el segundo lugar obliga a disputar una ronda de repechaje denominada ‘Last Chance’, que se jugará el 12 de enero junto a los otros cinco segundos y el mejor tercero.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Colombia por la Kings League?

El partido entre Chile y Colombia se juega este domingo 11 de enero desde las 17:00 horas de nuestro país por la fecha 3 en el Mundial Kings League 2026.

Tabla de posiciones del grupo A del Mundial de la Kings League

