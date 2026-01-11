Es tendencia:
"La Roja" de la Kings League llega al último partido de la fase zonal como líder del Grupo A.
"La Roja" de la Kings League llega al último partido de la fase zonal como líder del Grupo A.

Jornada de definiciones en el Mundial de la Kings League. Este particular certamen vive este domingo la tercera y última fecha de la fase de grupos, con encuentros claves que definirán a los clasificados a la siguiente ronda.

Uno de esos duelos lo protagoniza Chile, combinado que ha sido la gran sorpresa del torneo y que cerrará su participación en la fase zonal enfrentando a Colombia por el Grupo A.

Se trata de un partido clave para ambas selecciones, que buscan asegurar su lugar en la siguiente fase, y especialmente importante para La Roja, ya que en caso de ganar accederá de manera directa a los cuartos de final, lo que le permitiría contar con un par de días extra de descanso. En ese contexto, a continuación te contamos qué ocurre si Chile gana, empata o pierde este domingo ante Colombia.

Qué pasa si Chile gana vs. Colombia

Si Chile derrota a Colombia este domingo por la fecha 3 del Mundial de la Kings League, clasifica a los cuartos de final del certamen planetario de manera directa y, por tanto, volverá a la acción recién el día 13 o 14 de enero.

Esto porque “La Roja” terminaría primera en su zona con 3 triunfos, inalcanzable para Marruecos, Colombia y Países Bajos, quienes ya perdieron al menos un partido del grupo.

Qué pasa si Chile empata vs. Colombia

Vale señalar que en la Kings League no hay empates; por tanto, tal y como ocurrió en el duelo ante Países Bajos, si Chile y Colombia igualan tras los 40 minutos de juego, habrá lugar para una tanda de penaltis Shootout en formato 1 vs 1 contra el portero.

Ahí se definirá al ganador y perdedor definitivo del partido correspondiente a la fecha 3.

Qué pasa si Chile pierde vs. Colombia

Sin duda, es el escenario que más incertidumbre genera. En caso de que Chile caiga ante Colombia, La Roja pasará a depender de lo que ocurra en el resto de los partidos del grupo.

Esto se explica porque Colombia igualaría a Chile en número de triunfos (dos para cada uno), lo que haría que la diferencia de gol tome un rol clave. Actualmente, Chile registra un +5, mientras que los cafeteros tienen +3, por lo que el combinado nacional aún podría terminar primero o segundo del Grupo A.

Sin embargo, el panorama se complica si Marruecos derrota a Países Bajos, ya que también alcanzaría dos victorias. De todas formas, la diferencia de gol juega a favor de Chile, considerando que los africanos presentan actualmente un -3.

La ubicación final en la tabla no es un detalle menor en esta competencia. Terminar primero del grupo entrega la clasificación directa a cuartos de final, mientras que el segundo lugar obliga a disputar una ronda de repechaje denominada ‘Last Chance’, que se jugará el 12 de enero junto a los otros cinco segundos y el mejor tercero.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Colombia por la Kings League?

El partido entre Chile y Colombia se juega este domingo 11 de enero desde las 17:00 horas de nuestro país por la fecha 3 en el Mundial Kings League 2026.

Tabla de posiciones del grupo A del Mundial de la Kings League

