Entre los clubes grandes del fútbol chileno, el que más actividad mostró en el mercado de fichajes fue Universidad Católica, ya que tienen a cinco nuevas contrataciones para la temporada 2026 y la opción de cerrar el plantel con un nuevo futbolista.

A los ya presentados Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Matías Palavecino, se suma el principio de acuerdo con el central argentino Juan Ignacio Díaz, y la chance de sumar un nuevo atacante para suplir la salida del venezolano Eduard Bello.

Junto al atacante, hay otro seleccionado “vinotinto” que está a una firma de unirse a su compatriota, más otros nombres como Tomás Asta-Buruaga y Valber Huerta, para dejar Católica. Aunque este último tendría su próximo destino: Deportes Concepción.

Seleccionado dejará Católica y partirá a Concepción

La información surgió en la presente jornada desde el Sur de nuestro país, donde el medio local Sabes Deportes reveló el nombre que aparece en la carpeta del “León de Collao” para ser nada menos que su 16° refuerzo para la temporada 2026.

“Leenhan Romero será nuevo refuerzo de Deportes Concepción para la temporada 2026 proveniente de Universidad Católica”, señala la publicación, quien agrega que “el venezolano llegará al cuadro lila para colaborar en el minutaje sub 21“.

“Lejos de ser una prioridad en la UC, los Cruzados dan la posibilidad para que el venezolano se desarrolle en la Liga de Primera, esta vez con el elenco lila”, finaliza el medio sobre el atacante que se sumará a otros juveniles como Javier Rojas (desde Colo Colo) y Mateo González (de la U).

Los números de Romero en la UC

Pese a que su debut profesional con Católica fue en junio del 2024, con Tiago Nunes como entrenador, quien le permitió sumar más minutos fue Daniel Garnero. En la última temporada, el venezolano jugó 113 minutos en cuatro juegos.

¿Cuándo juegan ambos equipos?

Deportes Concepción verá acción este miércoles 14 de enero, en el marco de su “Noche Lila” ante el campeón Coquimbo Unido, a partir de las 19:00 horas. Por su parte, la UC jugará la semifinal de la Supercopa ante Huachipato, en fecha y horario por confirmar.

