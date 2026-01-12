Universidad Católica va con todo el 2026 donde competirá por Copa Libertadores y para reforzar la escuadra, el cuadro Cruzado estaría muy cerca de cerrar un importante fichaje, el cual, podría ser el último en sumarse al plantel esta temporada.

Recientemente, la Franja anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Matías Palavecino al plantel. Pero no serán los únicos, ya que se sumaría un nuevo jugador al plantel que dirige Daniel Garnero.

El último refuerzo de U Católica este mercado

Según revela el periodista Bruno Sampieri, la UC comienza a cerrar el plantel y el último jugador en sumarse al equipo esta temporada será Michael Vadulli, quien actualmente milita en Audax Italiano. “Se está complicando la continuidad de Eduard Bello, que es la primera opción que tiene la UC para terminar de cubrir el plantel de cara a la próxima temporada”.

Michael Vadulli sería el último refuerzo cruzado. /Photosport

Donde añade que tras las complicaciones que tiene la UC para cerrar a Eduardo Bello, la Franja puso en marcha un plan B. “Garnero lo quiere y el jugador también quiere quedarse, pero hay algo que está entrampando esa negociación que ha impedido que el venezolano cierre su continuidad”, añadió a través de sus redes.

“Es por eso que Católica ya tiene amarrado al plan B, ya tiene prácticamente listo a Michael Vadulli. Sin embargo, su llegada a la UC, en una condición de préstamo por un año desde Audax Italiano, va a depender de la situación de Bello”.

Añadiendo en la misma línea que “si no se termina de cerrar Bello, yo no les diría que es un 100% seguro porque en un mercado de pases nada es 100% seguro, pero en un alto porcentaje les diría que Michael Vadulli va a ser el último refuerzo de Universidad Católica”.