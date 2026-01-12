Pese a que Universidad Católica ya tiene oficializados a cinco fichajes para la temporada 2026, en la carpeta de Daniel Garnero aún hay nombres de interés y uno de ellos es Williams Alarcón.

El volante que juega en Boca Juniors es del gusto del DT para llegar a San Carlos y tenerlo en el plantel para poder competir en las cinco competencias que tendrán los cruzados este 2026. Sin embargo, medios argentinos descartan que el cuadro Xeneize quiera venderlo y mucho menos, cederlo a préstamo.

La postura que hay al otro lado de la cordillera según el periodista de Radio Splendid Martín Costa es que no están dispuestos a desprenderse del chileno ya que lo ven como un suplente con chances de tener mayor protagonismo durante la temporada.

Además Costa dijo que “tengo entendido que Boca no se desprenderá de él”. Línea que siguió el Diario Olé, quienes aseguraron que “no parece abrirse una chance de una negociación, mucho menos si la oferta es por un préstamo”

Williams Alarcón no llegará a Universidad Católica.Foto: Andres Pina/Photosport

Incluso el medio partidario, Planeta Boca Juniors, añadió que el club rechazaría todas las propuestas, incluyendo una del Necaxa de México, afirmando que el club mexicano “le presentó una oferta a Boca para llevárselo a préstamo. Al igual que ocurre con este caso, tampoco mostraron intenciones de cederlo y rechazaron el ofrecimiento en cuestión. Todo parece indicar que seguirá vistiendo la camiseta azul y oro”.

Según esta información, se complicaría el regreso de Alarcón al fútbol chileno. Ni como fichaje, ni como jugador cedido. Aunque esto no indica que se cierra el mercado en el cuadro de la precordillera, ya que aún buscan armar un plantel estelar para lucirse ante los hinchas en el Claro Arena.

Con o sin Williams Alarcón: Universidad Católica busca seguir fichando

Pese a que lo de Williams Alarcón sea un fichaje caído según informan desde Argentina, aún Universidad Católica busca refuerzos acordes a los intereses de Daniel Garnero como de la dirigencia. Cuando presentaron a Matías Palavecino, Juan Tagle, presidente de Cruzados, afirmó que buscaban a un delantero y un defensor.

Si bien, el último pedido fue el nombre de Juan Ignacio Díaz, falta encontrar el atacante. Opciones tienen y algunos nombres que suenan en la precordillera son: Daniel ‘Popin’ Castro, Michael Vadulli y Lautaro Pastrán.

Esto podría variar según evolucione el caso de Eduard Bello, aunque todo parece indicar que el atacante venezolano no continuará en la UC. Esto por las propias palabras de Daniel Garnero: “lo de Eduard Bello se ve muy difícil, por lo que necesitamos un puntero por la izquierda”.