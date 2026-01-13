Óscar Javier Méndez ya es jugador de Colo Colo, presentado como el tercer refuerzo del Cacique para esta temporada 2026, sumándose a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa entre las altas albas.

En su presentación, el charrúa de 31 años y oriundo de Montevideo tuvo elogios para para Arturo Vidal, a quien ya enfrentó y con quien ahora será compañero en el estadio Monumental.

“Sinceramente es lindo poder venir a un equipo y encontrarse con esa calidad de jugadores que han ganado todo“, dijo Méndez sobre el King.

Agregó que “en mi carrera me ha tocado también compartir con grandes jugadores y a su vez enfrentarlos. A Arturo ya lo he enfrentado, pero también estuve hablando con él, me recibió de buena manera“.

Colo Colo es más que una temporada sin Copa Libertadores

Javier Méndez expone que “la decisión de venir a Colo Colo fue mía, con mi familia. La motivación estará en el día a día, en querer lograr objetivos, ganar cosas y vine para eso”.

Por otro lado, el charrúa aseguró que no lo pensó dos veces para darle el sí a Colo Colo, incluso sabiendo que el Cacique no tendrá competencia internacional esta temporada y deberá enfocarse sólo en el ámbito nacional.

“No me cambia jugar una Copa Libertadores. Me tocó vivir un año maravilloso con Peñarol, lo disfruté al máximo, llegamos a la semifinal pero no pude lograr algo más“, contó.

Méndez sentenció que “cambiar de aires y buscar nuevos desafíos en mi carrera servirán para crecer en lo personal y familiar, por algo me apoyé en ellos. Es otra página en mi carrera y ojalá pueda dejar una huella”.

