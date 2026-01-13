Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Javier Méndez llega a Colo Colo con elogios para Arturo Vidal: “Un jugador que ha ganado todo”

Javier Méndez presentado como refuerzo en Colo Colo: elogios y agradecimiento a Arturo Vidal. Ya lo enfrentó y ahora serán compañeros.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Los elogios de Javier Méndez a Arturo Vidal, recién llegado a Colo Colo.
© Colo ColoLos elogios de Javier Méndez a Arturo Vidal, recién llegado a Colo Colo.

Óscar Javier Méndez ya es jugador de Colo Colo, presentado como el tercer refuerzo del Cacique para esta temporada 2026, sumándose a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa entre las altas albas.

En su presentación, el charrúa de 31 años y oriundo de Montevideo tuvo elogios para para Arturo Vidal, a quien ya enfrentó y con quien ahora será compañero en el estadio Monumental.

Sinceramente es lindo poder venir a un equipo y encontrarse con esa calidad de jugadores que han ganado todo“, dijo Méndez sobre el King.

Agregó que “en mi carrera me ha tocado también compartir con grandes jugadores y a su vez enfrentarlos. A Arturo ya lo he enfrentado, pero también estuve hablando con él, me recibió de buena manera“.

¿Tiembla Esteban Pavez? Javier Méndez revoluciona Colo Colo y avisa que “he jugado de volante”

ver también

¿Tiembla Esteban Pavez? Javier Méndez revoluciona Colo Colo y avisa que “he jugado de volante”

Colo Colo es más que una temporada sin Copa Libertadores

Javier Méndez expone que “la decisión de venir a Colo Colo fue mía, con mi familia. La motivación estará en el día a día, en querer lograr objetivos, ganar cosas y vine para eso”.

Javier Méndez llega a Colo Colo con elogios y agradecimientos a Vidal.

Javier Méndez llega a Colo Colo con elogios y agradecimientos a Vidal.

Publicidad

Por otro lado, el charrúa aseguró que no lo pensó dos veces para darle el sí a Colo Colo, incluso sabiendo que el Cacique no tendrá competencia internacional esta temporada y deberá enfocarse sólo en el ámbito nacional.

No me cambia jugar una Copa Libertadores. Me tocó vivir un año maravilloso con Peñarol, lo disfruté al máximo, llegamos a la semifinal pero no pude lograr algo más“, contó.

Oficial: Colo Colo anuncia la llegada de Javier Méndez como su tercer refuerzo para el 2026

ver también

Oficial: Colo Colo anuncia la llegada de Javier Méndez como su tercer refuerzo para el 2026

Méndez sentenció que “cambiar de aires y buscar nuevos desafíos en mi carrera servirán para crecer en lo personal y familiar, por algo me apoyé en ellos. Es otra página en mi carrera y ojalá pueda dejar una huella”.

Publicidad
Lee también
El Cacique lleva más PLR que fichajes en este mercado
Colo Colo

El Cacique lleva más PLR que fichajes en este mercado

Stöhwing: "Plantel hay, yo creo que nos alcanza"
Colo Colo

Stöhwing: "Plantel hay, yo creo que nos alcanza"

"Para no meternos en forros": por esto demoran los refuerzos de Colo Colo
Colo Colo

"Para no meternos en forros": por esto demoran los refuerzos de Colo Colo

Histórico analiza la formación de Colo Colo para debutar en el 2026
Colo Colo

Histórico analiza la formación de Colo Colo para debutar en el 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo