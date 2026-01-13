Aníbal Mosa rompe el silencio tras lentitud de Colo Colo en el mercado y fija plazo para el ‘9’

Colo Colo oficializó este martes la llegada de Javier Méndez, defensor uruguayo de 31 años proveniente de Peñarol. En ese contexto, el presidente de la sociedad anónima que administra al Cacique, Aníbal Mosa, se hizo presente en la conferencia de prensa.

Fue en esa instancia dondeel mandamás de Blanco y Negro fue interpelado por algunos periodistas respecto a la lentitud de Colo Colo en el mercado de fichajes, escenario que hoy lo tiene con apenas tres refuerzos tras más de una decena de salidas.

Al respecto, Mosa rompió el silencio y salió a aclarar los motivos de este pausado mercado albo, deslizando críticas al otro bloque de la concesionaria: “No tengo problemas con la crítica, pero cuando se realizó la reunión para la contratación de Javier, nadie dijo nada en el directorio. Se consultó por el ‘9’ y tanto Daniel como yo informamos sobre los jugadores con los que estamos hablando y el proceso que estamos siguiendo para tomar la decisión más informada posible”, aseguró.

En esa misma línea, el presidente albo también se refirió a los plazos para definir al delantero que llegará a reemplazar a Salomón Rodríguez, hoy a préstamo en Montevideo City Torque: “Ojalá que no pase de esta semana. Puede haber directorio” , afirmó.

Aníbal Mosa enfrentó las críticas por la demora en los fichajes para 2026. (Foto: Colo Colo)

Finalmente, más cerca del cierre de la conferencia, Mosa reiteró las dificultades administrativas que enfrenta Blanco y Negro a la hora de la toma de decisiones, indicando que: “El hincha siempre tiene la razón, pero nosotros pertenecemos a una sociedad anónima que tiene una burocracia que tenemos que cumplir”, señaló, para luego cerrar reconociendo que “No me gusta, porque hace lento el proceso y perdemos oportunidades que, si no se toman en el momento, se te arrancan. (…) Por ahora, son las formas legales”, sentenció.

