Jornada de presentación en Colo Colo. El defensor Javier Méndez se puso la camiseta del Cacique ante la prensa y en la ocasión estaba Aníbal Mosa, quien aprovechó la ocasión para aclarar qué pasa sobre el 9 que busca el Cacique.

“Nosotros decidimos ir de atrás hacia adelante, creemos que la zaga ha quedado bien conformada, le hemos dado en el gusto al térmico con las incorporaciones. Después de eso entramos en el 9“, dijo el presidente de Blanco y Negro en primera instancia.

“Tenemos varias conversaciones con varios jugadores, hay alternativas que estamos analizando con el gerente deportivo y el técnico. No es una decisión fácil porque entendemos que la situación anterior con Salomón (Rodríguez) no la queremos volver a tener, por eso nos demoramos, pero sigue estando dentro de los plazos”, agregó.

Aníbal Mosa descarta presiones para que Damián Pizarro llegue a Colo Colo

El presidente del directorio de ByN dejó en claro que él no tiene una preferencia por Damián Pizarro, delantero que aparece como opción para reforzar a Colo Colo.

“Para aclarar algunas cosas en cuanto a que yo tendría una inclinación por un jugador o presionando para contratar a cierto jugador, lo descarto de plano. No tengo un 9 favorito, ese será el que acordemos con el técnico, el gerente deportivo y el directorio. Ese será el 9 que voy a apoyar”, dijo el empresario nacido en Siria.

“Esos voladores de humo no le hacen bien a nadie y tenemos tres a cuatro alternativas. Cuando estemos todos acordados en que las características de ese 9 son las que necesita Colo Colo, será el que vamos a traer”, cerró Mosa sobre el tema.

Colo Colo busca un delantero centro tras los arribos de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez.