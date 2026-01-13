Colo Colo está inmerso en el mercado de fichajes como un actor secundario, debido a que no cuenta con un gran presupuesto para hacer contrataciones potentes, como lo hizo en el pasado.

Los albos se quedaron dinero para armar su plantel de cara a la temporada 2026, ya que al no clasificar a un torneo internacional, Blanco y Negro se quedó casi de manos atadas y con escasas lucas.

Pese a lo anterior, Colo Colo sí ha realizado movimientos y las decisiones del equipo chileno generaron un verdadero efecto dominó que arrastró a otros dos elencos grandes de Sudamérica.

Colo Colo genera un efecto dominó con la venta de Alan Saldivia

Colo Colo hizo caja con una venta en el mercado de fichajes, porque Alan Saldivia pasó a Vasco da Gama a cambio de 1.2 millones de dólares por el 55% del pase del defensor uruguayo.

La salida del zaguero dejó un espacio en el estadio Monumental, el cual fue completado de inmediato por el también uruguayo Javier Méndez, quien llegó al Cacique desde Peñarol, donde rescindió su contrato.

Javier Méndez jugará en Colo Colo. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

El efecto dominó que inició Colo Colo se completa con la determinación del elenco carbonero de Montevideo, que quiere suplir la partida de Méndez con la llegada de Mauricio Lemos, quien se quedó sin lugar en Vasco por el arribo de Alan Saldivia.

La decisión de Blanco y Negro de vender a Saldivia a Brasil generó un verdadero efecto rebote entre tres equipos potentes de Sudamérica.