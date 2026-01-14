Diego Coelho fue uno de los fichajes que confirmó el Audax Italiano para esta campaña y ha tenido que afrontar un cambio drástico: pasó de vivir en El Salvador, donde residen 9 mil personas según el Censo 2024, a Santiago. La capital de Chile, que contabiliza casi 8 millones de habitantes.

Hay hartas cosas que el atacante uruguayo debe coordinar para cumplir sus compromisos a tiempo. Y se las contó a RedGol en una entrevista. “Acostumbrándome y consiguiendo casa. En eso estoy. Es lo más importante para cuando llegue mi hija y mi esposa”, reconoció Coelho.

Evidentemente la distancia hasta el estadio El Cobre la podía hacer caminando. Pero no es posible replicar eso para dirigirse a la Ciudad de Campeones. “Luego acomodarme a los horarios de los tacos que hay siempre en Santiago para llegar a entrenamientos o eventos que surjan”, expuso el ex jugador de Cobresal, donde anotó 27 goles en 57 partidos.

Diego Coelho celebra ante la Católica en el Claro Arena. (Andres Pina/Photosport).

El centro de entrenamiento de los Tanos está algo fuera de Santiago. “Es primera vez que vivo acá. La idea es estar en los alrededores de La Florida, Peñalolén. Medio cerca. Nosotros entrenamos para el lado de Las Vizcachas”, contó Coelho, ya familiarizado con algunos detalles de su nuevo día a día.

“Me quedaría a 30 minutos capaz. Los trayectos en Santiago siempre son más largos”, expuso Coelho. Y vaya si tiene razón, sobre todo si el paralelo de comparación es el campamento minero donde pasó las últimas dos temporadas. En la última peleó arriba en la tabla de artilleros con sus 12 dianas.

Diego Coelho anticipa especial partido por Audax Italiano vs Cobresal

Diego Coelho pasó al Audax Italiano en gran medida por una cuestión familiar, como ya había contado. “Sabemos al club que llegamos y lo que busca año tras año. Venimos con los objetivos claros”, aseguró el uruguayo de 30 años, quien en Chile también jugó para Curicó Unido.

Por la Copa Sudamericana, los itálicos tendrán un desafío ante Cobresal. La anterior casa de Coelho. “Difícil partido. Más en lo emocional. Es lo que tocó y hay que afrontarlo con la mayor seriedad posible para poder pasar esa llave”, sentenció el montevideano formado en Fénix.

Diego Coelho celebra ante Palestino. (Oscar Tello/Photosport).

“Si dios quiere, pueda seguir otro año más ese dicho de los goles importantes. Intento siempre hacer las cosas bien para ayudar al equipo”, marcó Diego Coelho por sus habituales tantos ante los grandes. Fue una de las incorporaciones en ofensiva de los Tanos. Pero también hubo otros refuerzos.

A la zaga llegó el argentino Marcelo Ortiz desde Atlético Tucumán, mientras que su compatriota Rodrigo Cabral arribó cedido por Huracán. Eso sí, también hubo varias salidas: Eduardo Vargas regresó a Universidad de Chile, Leonardo Valencia emigró a Deportes Concepción y Luis Riveros, a Coquimbo Unido.