Terrible momento vive Cobresal en la Liga de Primera. El equipo minero cayó goleado como local por 5-2 ante Deportes Limache y quedó en posiciones de descenso en el torneo.

Por eso, Gustavo Huerta no se guardó nada en el post partido y tras arribar en 2017, confesó que vive su peor momento en el equipo. El DT dijo que “dentro de todo el tiempo que he estado acá, nunca había sentido una impotencia tan grande de ver al equipo tan mal”.

“No hubo respuesta para contrarrestar al rival, todas las ventajas que dimos y después en la actitud, que es lo que más reclamo. Nos ha tocado perder muchas veces, pero hay formas y formas, sobre todo el primer tiempo fue vergonzoso”, dijo.

La autocrítica de Gustavo Huerta en el desierto

El entrenador de Cobresal siguió con su descargo y también le puso el pecho a las balas por su responsabilidad en la caída 5-2 contra Limache. Gustavo Huerta habló fuerte y claro en el campamento minero.

Huerta y Cobresal han tenido duro arranque de año /Photosport

“La responsabilidad es mía, la asumo por perder de esta forma y estar en la posición donde estamos. Debemos recuperarnos a ver qué es lo que pasa, conversar con los jugadores”, declaró.

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Por eso, también le tiró las orejas a sus dirigidos por el mal inicio de torneo y los cinco goles que encajaron en casa ante Limache. Huerta dijo directamente que los errores se vienen repitiendo partido a partido.

“Ya no es el primer partido que uno busca opciones de privilegiar el buen armado de juego y no nos está resultado. Debemos buscar formas de fortalecernos en lo defensivo y alternativas para hacer de nuestra casa una mayor fortaleza”, cerró.

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En síntesis: