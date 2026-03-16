Un terrible presente vive Rangers de Talca. El elenco rojinegro perdió el Clásico del Maule ante Curicó Unido y quedó la grande. Lo primero, cerrarán la fecha sí o sí como colistas, con un solo punto en cuatro duelos.

Además, en la noche de este domingo el equipo informó el adiós de Erwin Durán como entrenador, tras arribar el año pasado como DT. Pero el hecho más lamentable sería en el regreso del plantel a Talca.

“Rangers condena y rechaza categóricamente cualquier acto de violencia. Durante nuestra llegada a Talca, un grupo de individuos no identificados agredió y amenazó a integrantes de nuestro plantel”, informó el club.

Rangers avisa consecuencias para los barristas

Mediante un comunicado de prensa, el club repudió lo ocurrido con barristas atacando al plantel luego de perder contra Curicó Unido. Por ello, avisó medidas contra los implicados.

“Como club hemos brindado apoyo inmediato a los afectados y hemos presentado la correspondiente denuncia ante Carabineros de Chile”, informó el equipo.

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Finalmente, los piducanos llamaron a levantar cabeza y junto a sus hinchas salir del mal momento en la Primera B. Por eso, el mensaje es a no caer en violencia y enfocarse en despegar en el torneo.

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“Entendemos y compartimos la frustración por el complejo momento deportivo que atraviesa la institución. Sin embargo, nada justifica la violencia ni las amenazas”, cerró el equipo.