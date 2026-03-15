Unión Española sumó su tercera derrota en línea en la Primera B, al caer por 2-1 ante Deportes Antofagasta. Los hispanos siguen sin levantar cabeza pese a que estrenaron entrenador, con la llegada de Ronald Fuentes.

Sin embargo, el elenco puma se hizo fuerte en el Calvo y Bascuñán y rugió en casa. Con autogol de Kevin Contreras y tanto de Brayan Hurtado timbraron el triunfo, aunque los aplausos se los llevaron los hispanos con el agónico descuento.

Es que Patricio Rubio anotó el golazo del año en el tiempo adicional, cuando despachó una chilena en el area antofagastina y dejó sin opciones al meta Fernando Hurtado. Dicho tanto fue el primer del delantero este año.

Video: así fue el aplaudido gol de Unión Española

Patricio Rubio se robó los flashes en la derrota 2-1 de Unión Española ante Antofagasta. Los pumas llegaron a seis puntos y los rojos se quedan con tres, tras cuatro fechas de la Primera B (Cobreloa es líder con 10 puntos).

Tras el pitazo final, Ronald Fuentes habló de su debut en Unión Española y le hizo un fuerte llamado al plantel. El nuevo DT hispano dijo que “nos vamos tristes, en esta categoría los errores puntuales como no salir a un centro o no tener la marca, te cuestan el partido”.

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“Eso nos llevó a no lograr el resultado que veníamos a buscar, que era al menos un punto. Nos hacemos responsables, el equipo lo armamos nosotros, el margen de mejora es amplio”, criticó.

Pese a eso, el entrenador de los rojos recalcó que en sus jugadores “la actitud es buena, nunca dudaré de ellos, pero obviamente hay cosas que mejorar… Ahora a pensar en el partido del viernes ante Puerto Montt y sacar conclusiones”, cerró.

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