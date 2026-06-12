La Copa del Mundo sigue con su acción con el debut de las locales Canadá y Estados Unidos en el torneo.

El Mundial 2026 por fin comenzó con las victorias de México sobre Sudáfrica y de Corea del Sur sobre República Checa en el Grupo A. Sin embargo, la acción está lejos de detenerse en la cita planetaria que se está juagando en Norteamérica.

Y es que en esta jornada de viernes 12 de junio tendremos el debut de las otras dos selecciones sedes de este torneo, la de Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el D. Y ojo, que cada una tendrá su ceremonia inaugural para terminar de dar por iniciado este certamen.

Por suerte para los hinchas chilenos que no pudieron pagar para ver toda esta Copa del Mundo, ambos partidos irán por la TV abierta de Chilevisión, señal que transmitirá 52 de los 104 compromisos del torneo.

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Así se jugará el Mundial 2026 en esta jornada 12 de junio

15:00 horas | Canadá vs Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto.

Este compromiso se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, por cable será transmitido por Direct Sports y Paramount+ vía streaming.

El SoFi Stadium de Los Ángeles y el BMO Field de Toronto, los dos estadios que verán acción este viernes 12 de junio en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

21:00 horas | Estados Unidos vs Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles,

Al igual que el duelo entre canadienses y bosnios, este partido irá la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, D Sports lo transmitirá en TV cable y Paramount+ vía streaming.

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En síntesis