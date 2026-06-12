Canadá tendrá el primer partido como país anfitrion este viernes por el Grupo B.

Canadá y Bosnia-Herzegovina abrirán hoy el Grupo B del Mundial 2026 en Toronto, en el primer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

El equipo local jugará su tercer Mundial y por primera vez como anfitrión, ya que en sus anteriores participaciones, México 1986 y Qatar 2022, no logró superar la fase de grupos.

Mientras que Bosnia vuelve a torneo FIFA después de 12 años y llega motivada tras eliminar a Italia en el repechaje para clasificar al torneo.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre Canadá y Bosnia – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia?

Canadá se enfrenta a Bosnia-Herzegovina este viernes 12 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Estadio Toronto, en el duelo que inaugura el grupo B de la cita planetaria.

El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo B del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación.

Canadá

Bosnia

Qatar

Suiza