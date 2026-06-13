La acción del Grupo B del Mundial 2026 sigue con su desarrollo luego del empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto.

El Mundial 2026 sigue con su desarrollo en esta jornada de sábado 13 de junio, con el debut de las selecciones de Qatar y Suiza para completar la acción del Grupo B tras el empate 1-1 entre la local Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto.

Este compromiso aparece como clave pensando en la clasificación a los 16avos de final, ya que la igualdad de ayer podría dejar bien aspectado al combinado que logre sumar de a tres en el Levi’s Stadium.

Los qataríes al mando del español Julen Lopetegui buscarán su primera victoria en la historia de la Copa del Mundo tras su decepcionante campaña del 2022, donde a pesar de ser los organizadores, terminaron siendo la peor selección al perder sus tres partidos con una diferencia de goles de -6.

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Por su parte Suiza de la mano de Murat Yakin buscarán mantenerse como un combinado competitivo en la cita planetaria. Desde Alemania 2026 han clasificado a todos los torneos y en cuatro de cinco oportunidades superaron la fase de grupos.

El Levi’s Stadium recibirá este duelo entre Qatar y Suiza por el Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En Jugabet un triunfo del Qatar paga 12,78 gracias a la mega cuota, mientras que el empate paga 7,05 y la victoria de Suiza 1,25.

¿Dónde ver EN VIVO Qatar vs Suiza?

Qatar enfrentará a Suiza este sábado 13 de junio a las 15:00 (hora de Chile) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Este duelo lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

El Grupo B del Mundial 2026

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En síntesis