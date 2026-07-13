El reconocido comentarista habló de la expulsión al suizo Breel Embolo en los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina ha sufrido más de la cuenta, pero sigue en pie en el Mundial 2026, donde este miércoles jugará un partidazo por las semifinales ante Inglaterra, en Atlanta.

La Albiceleste viene de dejar en el camino a Suiza en los cuartos de final, duelo que tuvo una fuerte polémica arbitral, al igual que en varios partidos del conjunto de Lionel Scaloni.

Los argentinos jugaron gran parte del encuentro con un jugador más, por la expulsión del delantero Breel Embolo por parte del árbitro portugués Joao Pinheiro, tras ayuda del VAR.

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Juan Pablo Varsky analiza la expulsión de Breel Embolo ante Argentina

Embolo vio la roja tras recibir una segunda tarjeta amarilla, la que vino por información del VAR, luego de una simulación ante una jugada con Leandro Paredes, quien había sido amonestado injustamente.

La situación fue analizada por el reconocido periodista argentino Juan Pablo Varsky, quien asumió que si la jugada era en contra de la Albiceleste, todavía estaban reclamando.

“Al mostrarle la amarilla, el VAR revisa. Podría no haber revisado el VAR y haber dejado la amarilla a Paredes. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo estamos hablando de un partido de cuartos de final, donde una amarilla influye decisivamente en el comportamiento del jugador”, explicó el comentarista.

Joao Pinheiro expulsó a Breel Embolo ante Argentina. (Photo by David Ramos/Getty Images)

“La ley puede ser severa, pero la realidad es que el VAR no podía hacerse el distraido. Obviamente, si es al revés, estamos puteando de arriba a bajo porque nos sentimos perjudicados“, agregó en su canal Clank!.

Por último, Varsky mencionó el tema de las conspiraciones que circulan en redes sociales, por un supuesto favoritismo de la FIFA con Argentina.

“El tema de conspiraciones es una situación de redes sociales, chicos, diviértanse, pero no entra en un análisis porque no creo en esas cosas”, cerró Juan Pablo Varsky.

En síntesis

El árbitro Joao Pinheiro expulsó al delantero Breel Embolo en cuartos de final.

expulsó al delantero Breel Embolo en cuartos de final. La selección de Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles por las semifinales del Mundial.

enfrentará a Inglaterra este miércoles por las semifinales del Mundial. El periodista Juan Pablo Varsky desestimó las teorías de conspiración a favor de Argentina.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.