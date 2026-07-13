El campeón del mundo celebra antes de tiempo de cara al partido que se jugará este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.

No queda nada. Llegamos a la última semana del extenso Mundial 2026 y el domingo se jugará la gran final en Nueva York, donde cuatro equipos luchan por la gloria y quieren dar la vuelta olímpica en Estados Unidos.

Dos partidazos se van a jugar en semifinales, donde el representante de la Conmebol es Argentina, que se medirá este miércoles ante Inglaterra en un verdadero clásico.

La Albiceleste viene de sufrir en las últimas tres series de eliminación directa frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza, por lo que muchos dicen que recién en la ronda de los cuatro mejores tendrá a un rival de calidad en la Copa del Mundo.

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Argentina jugará con el color que quería ante Inglaterra en el Mundial 2026

Los argentinos son muy “cabaleros” y querían jugar de azul para el encuentro ante los ingleses que se desarrollará en Atlanta, para emular la vestimenta de la victoria por 2-1 contra los europeos del Mundial de México 1986.

Como era de esperar, la FIFA escuchó las peticiones de la AFA y el equipo de Lionel Messi usará su indumentaria alternativa, es decir de azul, por lo que en el vecino país ya consideran una victoria esa decisión.

Argentina jugará de azul ante Inglaterra. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)

Las últimas dos veces que Argentina pudo eliminar a Inglaterra de una Copa del Mundo fue en 1986 y 1998, donde vistieron camiseta azul, como el miércoles. En tanto, cuando jugaron en 2002 en la fase de grupos usó la Albiceleste, Inglaterra de rojo, y ganó la tienda británica.

Argentinos e ingleses se prepara para un verdadero partidazo y buscan clasificar a la final del Mundial 2026.

En síntesis

La final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo en Nueva York.

se jugará el próximo domingo en Nueva York. Argentina e Inglaterra disputarán la semifinal del torneo este miércoles en la ciudad de Atlanta.

disputarán la semifinal del torneo este miércoles en la ciudad de Atlanta. El equipo de Lionel Messi vestirá la camiseta alternativa azul frente a los ingleses.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.