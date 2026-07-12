El defensor Manuel Akanji se quejó por el rendimiento del árbitro João Pinheiro. El volante Remo Freuler también reclamó.

Manchado. Así estuvo una vez más un partido de Argentina en el Mundial 2026, debido a que derrotó a Suiza por 3-1 y se clasificó a las semifinales con una fuerte polémica en Kansas City.

El árbitro portugués João Pinheiro expulsó al delantero helvético Breel Embolo justo después del empate parcial de los europeos, cuando la zaga transandina hacía agua. Vio la roja por segunda amarilla tras simular, en una jugada que fue avisada por el VAR, ya que en la misma fue amonestado Leandro Paredes.

La situación desencajó al combinado suizo, eso se puede apreciar por las declaraciones de su gran figura, el defensa central Manuel Akanji, quien tras el encuentro indicó que hubo un arbitraje desigual.

“Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada“, sentenció el jugador de Inter de Milán.

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Suiza se lanza contra el arbitraje tras derrota con Argentina

Akanji no fue el único suizo que reclamó, también lo hizo el volante Remo Freuler, quien fue aún más punzante por las decisiones del cuerpo arbitral encabezadas por el portugués Pinheiro.

“Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este, es algo que aún necesito comprender“, dijo el mediocampista.

Suiza quedó afuera del Mundial. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

“Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho”, cerró Remo Freuler.

Suiza queda en el camino en cuartos de final, tras una dura derrota ante Argentina consumada en el alargue. Ahora, la Albiceleste choca con Inglaterra en semifinales.

En síntesis

Argentina derrotó 3-1 a Suiza , avanzando a las semifinales del Mundial en Kansas City.

, avanzando a las semifinales del Mundial en Kansas City. Breel Embolo fue expulsado por el árbitro João Pinheiro vía VAR por simulación.

por el árbitro João Pinheiro vía VAR por simulación. Manuel Akanji acusó arbitraje desigual, declarando que las simulaciones rivales no fueron sancionadas.