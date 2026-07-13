El DT de Francia desde ya mueve sus piezas para la semifinal contra España por la Copa del Mundo 2026 y le pone toda la presión al cuadro ibérico.

La Copa del Mundo 2026 espera por sus semifinales con las llaves de Francia contra España e Inglaterra frente a Argentina. Dos de ellos lucharán por la corona planetaria el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Y si bien las grandes candidatas al título son Francia y Argentina, el entrenador de los galos, Didier Deschamps se las sabe por libro y juega a traspasarle la presión a España de cara al duelo por la ronda de los cuatro mejores.

En conversación con los canales de la Federación Francesa de Fútbol, precio al vuelo hacia Dallas, el adiestrador manifestó que “conocemos bien a España, es el actual campeona de Europa. Jugamos contra ellos la semifinal de la Nations League“.

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Deschamps y Francia contra España: “más presión sobre ellos”

Sobre la misma aseguró que “nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en la última Nations League“.

Deschamps dice que España es favorita contra Francia.

Si bien las palabras de Deschamps son una estrategia de por sí, hay un sustento empírico: España le ganó los dos últimos partidos a Francia…

Cabe recordar que los ibéricos se impusieron ante Francia por 5-4 en semifinales de la UEFA Nations League (junio de 2025) y por 2-1 en la semifinal de la Eurocopa (julio de 2024).

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“España es un muy buen equipo, con muchos puntos fuertes. Es la primera semifinal de la Copa del Mundo, así que el nivel será muy alto“, sentenció Deschamps sobre el cuadro dirigido por Luis de La Fuente.

Resumen:

-Mundial 2026: Francia enfrentará a España e Inglaterra jugará contra Argentina en semifinales.

-Didier Deschamps: El entrenador francés catalogó a España como la principal favorita.

-Victorias recientes: España venció a Francia en últimas semifinales de Nations League y Eurocopa.