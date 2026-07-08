El entrenador de Francia, Didier Deschamps, se refirió a la situación de Kylian Mbappé y el ataque de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Los ataques de la senadora paraguaya Celeste Amarilla a Kylian Mbappé han marcado uno de los incidentes más vergonzosos del Mundial 2026. Y en Francia nadie ha podido quedar indiferente.

Fue después de la eliminación de Paraguay que la parlamentaria apuntó contra el capitán galo, llamándolo “camerunés colonizado”. En respuesta, Mbappé la catalogó como “una mujer despreciable e indigna de su cargo“.

Lejos de arrepentirse, la política se defendió y hasta amenazó con querellarse contra el jugador del Real Madrid. Y como el ruido no cesa, en la selección se refirieron al tema en conferencia de prensa.

En la previa de los cuartos de final contra Marruecos, Didier Deschamps, entrenador francés, se refirió al tema. “Kylian está bien a nivel mental. Es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente“, dijo.

Esto dijo Didier Deschamps | Getty Images

ver también Gobierno de Paraguay repudia a senadora racista con Mbappé: “Contra la dignidad humana”

“Mbappé está bien”: Esto dijo el DT de Francia ante la polémica con Celeste Amarilla

“Está concentrado en el partido de mañana (jueves) que va a ser muy duro porque hay dos equipos de calidad. Hay solo un sitio para un equipo, pero Kylian está bien, todo el grupo está listo para mañana“, señaló.

A inicios de esta semana, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que presentará una denuncia ante la fiscalía por declaraciones racistas de Celeste Amarilla, además de informar su apoyo absoluto a Mbappé.