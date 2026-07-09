La intérprete se convirtió en una de las figuras españolas más reconocidas y en los últimos meses su nombre ha tomado fuerza por su supuesto vínculo con el delantero francés.

Ester Expósito atraviesa uno de los momentos más mediáticos de su carrera. Si bien alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Élite, en los últimos meses también ha estado en el centro de la atención por los persistentes rumores de una relación con la estrella francesa Kylian Mbappé.

La actriz española y el delantero del Real Madrid han sido vistos juntos en distintas ocasiones durante este año, alimentando las especulaciones sobre un posible romance.

Al mismo tiempo, Expósito vive un gran presente profesional y se prepara para el estreno de Marfil, su nueva película que llegará a Prime Video.

¿Mbappé y Ester Expósito están juntos?

Los rumores sobre una relación entre la actriz y el goleador comenzaron a tomar fuerza el pasado 9 de marzo, cuando la revista ¡Hola! publicó unas fotografías en las que ambos aparecían juntos dentro del automóvil del futbolista.

Desde entonces, la pareja ha sido captada en diferentes oportunidades. Más tarde fueron vistos compartiendo en Italia y, a comienzos de junio, volvieron a ser fotografiados disfrutando de unos días de descanso antes del inicio del Mundial, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el supuesto romance.

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La carrera de Ester Expósito y su nuevo proyecto

Tras convertirse en una de las actrices españolas con mayor proyección internacional gracias a Élite, Expósito ha ampliado su trayectoria con producciones como Estoy Vivo, La Caza: Monteperdido, Veneno y Bandidos. En el cine también ha participado en películas como Venus, Rainbow, El llanto, El talento y Perdidos en la noche.

La actriz goza de una larga carrera en la pantalla. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Ahora, la actriz encabezará Marfil, el nuevo thriller de Prime Video basado en la exitosa novela homónima.

En la cinta interpreta a Marfil Cortés, hija de un poderoso empresario español cuya vida cambia por completo tras ser secuestrada en Nueva York.

Luego de ser liberada en circunstancias desconocidas, su padre decide contratar a Sebastián Moore, personaje interpretado por Hugo Diego García, para que se convierta en su guardaespaldas.

Juntos deberán regresar a España mientras enfrentan nuevas amenazas y una inesperada conexión comienza a surgir entre ambos, complicando aún más la historia. La película tiene previsto su estreno para el 4 de septiembre de 2026.