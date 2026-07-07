Sospechoso: el polémico árbitro que elige la FIFA para el partido de Francia vs Marruecos en el Mundial 2026

El primer duelo de los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este jueves, cuando el máximo candidato a ganar la Copa, Francia, se mida ante el inspirado seleccionado de Marruecos.
Los campeones en 2018 y finalistas en 2022 llegaron a la ronda de los 8 mejores tras vencer por 1-0 a Paraguay; los africanos, en tanto, vienen de golear a Canadá por 3-0 en un tranquilo encuentro.
El choque entre franceses y marroquíes ya se manchó en la antesala del duelo, por la polémica decisión de la FIFA, en relación a los árbitros para el cotejo por los cuartos de final.
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Árbitros argentinos para el duelo clave entre Francia y Marruecos
La FIFA no tuvo una mejor ocurrencia que elegir a un cuerpo arbitral de Argentina, equipo que todavía está en competencia, para que dirija el partido entre Francia y Marruecos.
El encargado de impartir justicia será el árbitro central Facundo Tello, quien será secundado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. Mientras que el cuarto juez será Darío Herrera y Cristian Navarro el quinto. Todos argentinos.
Facundo Tello será el árbitro de Francia va Marruecos. (Photo by Luke Hales/Getty Images)
La FIFA decide hacer una especia de vuelta de manos, puesto que el triunfo de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final lo dirigió el francés Francoise Letexier.
¿Error de la FIFA o da lo mismo?
En síntesis
- Francia y Marruecos jugarán este jueves por los cuartos de final del Mundial 2026.
- El árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el partido entre franceses y marroquíes.
- El árbitro francés Francoise Letexier dirigió previamente el triunfo por 3-2 de Argentina.
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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Francia vs Marruecos en el Mundial 2026?
El primer partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio, a partir de las 16:00 horas, en Boston.