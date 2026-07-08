El reconocido periodista argentino analizó el tanto anulado a Zico y que generó mucho revuelo en el Mundial 2026.

Uno de los partidos más polémicos de lo que va de Mundial 2026 se jugó en Atlanta, y para sorpresa de nadie, el gran favorecido fue Argentina, que clasificó sufriendo a cuartos de final.

La Albiceleste olfateó la eliminación en los octavos de final, porque caía por 2-0 con claridad ante Egipto, pero el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta las acciones y ganó por 3-2 en los 90 minutos.

El partido entre argentinos y egipcios estuvo marcado por las decisiones arbitrales, sobre todo por el polémico gol anulado a Zico a los 58 minutos, por una falta en la jugada previa contra Lisandro Martínez.

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Varsky analiza el polémico gol anulado a Zico en el Mundial

La controvertida jugada entre Argentina y Egipto fue analizada al detalle por el periodista transandino Juan Pablo Varsky, quien en su canal de Youtube Clank! aseguró que si ese cobro era contra la Albiceleste aún estarían reclamando.

“A partir de la gambeta de Hassan queda descompensado el equipo. Salah para Zico y Zico gol. Después se anula, por esa falta contra Lisandro. Una falta que si creo que nos cobran a nosotros estamos haciendo juicio oral y público“, dijo sin tapujos el comentarista.

El momento del gol de Zico. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Luego, agregó que “de todas formas, después lo que interpreta Egipto estoy en desacuerdo, porque vuelven a hacer una linda jugada y arman el gol. Se hacen el gol 10 o 15 minutos después. Esa jugada influyó mucho menos en el resultado que lo que podría haber sido un 3-0, ahí sí te la tomo”.

“Yo creo que si analizamos la jugada, decimos que si nos la cobran a nosotros decimos ‘pero mira lo que cobró, como nos frenó el ataque’. Estaba bien cobrado el concepto App, pero la combinación entre cámara lenta y primer plano distorsiona cualquier jugada“, cerró.

Lo cierto es que Argentina está en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Suiza este sábado por el paso a la ronda de los cuatro mejores.

En síntesis

Argentina clasificó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto.

clasificó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer a Egipto. El periodista Juan Pablo Varsky analizó el polémico gol anulado a la selección africana.

analizó el polémico gol anulado a la selección africana. La Albiceleste jugará contra Suiza este sábado por los cuartos de final.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026?

El partido por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, a partir de las 21:00 horas de Chile, en Kansas City.