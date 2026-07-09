A tráves de sus redes sociales, el delantero denunció este lamentable hecho y anunció que no volverá a su país para preservar su integridad.

Dolorosa fue la despedida de la selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras perder en definición por penales ante Suizaen Vancouver. Un duelo que pudo ser distinto para el delantero Jáminton Campaz.

El futbolista de Rosario Central en Argentina tuvo la ocasión más clara para abrir el marcador, tras desaprovechar un error defensivo de Granit Xhaka. Luego de ello, en la tanda desde los 12 pasos, falló su lanzamiento que contuvo el meta Gregor Kobel.

Lo lamentable no fue sólo la derrota en el Mundial, ya que el propio Campaz utilizó sus redes sociales para denunciar que en Colombia le realizaron graves amenazas contra su integridad física. En ese aspecto, tomó una drástica decisión.

ver también No se vio en TV: el desconsuelo total de Davinson Sánchez tras la derrota de Colombia vs Suiza en el Mundial 2026

Tras perder ante Suiza en octavos: Amenazan a figura de Colombia

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos”, expresó el zurdo de 26 años.

Junto con recalcar que “di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país“, Campaz reveló que recibió mensajes amenazantes en su contra, razón por la anunció que no volverá a Colombia en el corto plazo.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo. El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”, finalizó.

Los números de Campaz en el Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo en Norteamérica, el delantero canalla jugó un total de 73 minutos en tres encuentros, donde anotó un gol en la victoria por 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

En síntesis