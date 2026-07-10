En Argentina aseguran que Francia sigue como la principal candidata a ganar el Mundial, con La Albiceleste justo por detrás. ¿Se ponen el parche antes de la herida? ¿Se sacan la presión y se la pasan a los galos?

España derrotó a Bélgica y se metió en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Los ibéricos enfrentarán a Francia por el paso a la final, esto a espera que se resuelva el otro lado del cuadro donde deben enfrentarse Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

En la teoría, Argentina e Inglaterra deberían meterse en semifinales, aunque la Noruega de Erling Haaland tiene algo que decir. Sin embargo, al otro lado de la cordillera no dudan que La Albiceleste sigue como candidata al título, aunque se sacan la presión gracias a los galos.

Así, TyC Sports armó el ránking de candidatos a campeón de la Copa del Mundo con Francia, Argentina, Inglaterra y España; en ese orden.

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Francia, la máxima favorita para TyC

“Francia sigue siendo la máxima favorita porque tiene una cantidad exuberante de jugadores desequilibrantes, decisivos, de esos que ganan partidos, empezando por Mbappé. Se le caen las figuras. Marruecos no fue rival, pese a su permanente crecimiento. Espera por España”, sostienen.

¿Francia es más candidata que Argentina? El ránking de importante medio trasandino.

Agregan que Argentina “es el campeón vigente dispuesto a vender cara su derrota. Protagonizó uno de esos milagros que se dan de vez en cuando dando vuelta a un Egipto que la puso en problemas y que estuvo 2-0 hasta el minuto 79. La magia de Messi (¡8 goles!), el orgullo, la calidad innegable de sus jugadores -aun cuando algunos no estén en plenitud- la sostienen arriba. Deberá mejorar defensivamente. Pese a todo, es favorita en el choque contra Suiza”.

Por Inglaterra exponen que “al liderazgo de Harry Kane se le sumó un Bellingham en un nivel superlativo para eliminar a México en su casa, con altura, con un jugador menos durante 45′ y con un híper polémico penal en contra. Creció con el Mundial y tendrá un duelo terrible frente a los Vikingos de Haaland, cuña del mismo palo -inglés de nacimiento. Un candidato de los fuertes, el equipo de Tuchel”.

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“España fue creciendo con el Mundial pero no termina de explotar. Tuvo que sufrir hasta el final con Portugal y Bélgica. Se esperaba más de su fútbol, que sigue latente a la espera de un Lamine Yamal que, hasta ahora, no aparece entre las grandes figuras de la Copa”, sentenciaron.

Resumen:

-España jugará contra Francia en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

-Argentina enfrentará a Suiza con Messi registrando 8 goles en el torneo.

-Inglaterra y Noruega definirán otro semifinalista tras la eliminación de México.