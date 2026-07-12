Matías Olguín llega a Cobresal con la oportunidad de debutar en Primera División con 30 años. En Segunda fue campeón dos veces y revela sabrosa anécdota del título con Deportes Recoleta.

El arquero Matías Olguín se tomó las luces del balompié chileno al fichar por Cobresal, listo para debutar en Primera División a sus 30 años. El santiaguino no la tuvo fácil, pero con esfuerzo y convicción completó el camino largo que lo trajo al fútbol de honor.

En su carrera Olguín ha defendido las camisetas de Santiago Morning, Deportivo Estación Central, Brujas de Salamanca, Deportes Santa Cruz, Deportes Recoleta, San Antonio Unido y Magallanes. El meta ha pasado por Tercera, Segunda y Primera B.

Y no menor es haber sido campeón en Segunda División (tercera categoría del fútbol chileno) con Deportes Santa Cruz en 2018 y Deportes Recoleta en 2021. Los que conocen la categoría saben que no tiene la gala de la Primera A, pero sus características propias la hacen durísima.

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Olguín pasó de tercer aquero a titular campeón en Segunda

En conversación con RedGol el arquero contó una de sus anécdotas en la Segunda. “Yo venía desde Santa Cruz y llegué convencido de que iba jugar en Recoleta. Sentía que estaba preparado para ese desafío, pero a los pocos días el profesor fue muy sincero conmigo y me dijo que prácticamente no tenía posibilidades de jugar“, dijo.

Olguín trepó de tercer arquero para terminar como titular y campeón en Recoleta.

Olguín agrega que “yo era el tercer arquero y, además, era mi último año en que podía jugar en Segunda División. Sentía que esa temporada podía definir mi carrera. El profe siempre hablaba de la meritocracia, y un día me preguntó si yo me sentía suplente y le respondí que no. Al otro día me llamó a la oficina y tuve una conversación que nunca voy a olvidar”.

“Le dije: profesor, ¿qué tengo que hacer para jugar? Porque si yo no juego este año a mí se me acaba la carrera. Dígame qué tengo que mejorar y lo voy a trabajar. Pero necesito una oportunidad para competir“, complementó.

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Matías Olguín sentencia que “desde ese día no esperé que nadie me regalara nada. Me quedaba después de los entrenamientos practicando controles y pases con un cajón, trabajaba todos los días para mejorar y me preparaba como si fuera a jugar cada fin de semana. Con el tiempo llegó la oportunidad: terminé siendo el arquero titular y salimos campeones“.

Resumen:

-Matías Olguín debutará en la Primera División con Cobresal a sus 30 años.

-Tercera, Segunda y Primera B son las categorías donde atajó previamente el guardameta.

-Santa Cruz y Recoleta son los clubes donde se coronó campeón de Segunda División.