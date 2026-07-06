El elenco dirigido por Gustavo Huerta presentó a sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre, con el objetivo de revertir su complicada campaña en la Liga de Primera.

El mercado de fichajes sigue en movimiento y, en esta ocasión, Cobresal sorprendió al anunciar a través de sus redes sociales a sus dos nuevos refuerzos para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera.

Mediante sus canales oficiales, el conjunto minero confirmó las incorporaciones de Felipe Villagrán, quien llega proveniente de Everton, y Janpol Morales, delantero que arriba desde la liga de Guatemala para sumarse al plantel de cara al segundo semestre.

Los dos nuevos refuerzos de Cobresal

El cuadro minero reveló en sus redes los fichajes. Bienvenido a la familia. “Club de Deportes Cobresal informa la incorporación del extremo panameño Janpol Morales Napa, quien se suma a nuestro plantel como nuevo refuerzo para la presente temporada”.

El jugador de 28 años suma pasos por Fuerza Amarilla, Audaz Octubrino, Cumbayá FC, Macará y Comunicaciones FC, además de ser seleccionado de Panamá.

Felipe Villagrán, jugador con pasos de 29 años con pasos por Coquimbo Unido, Cobreloa, Curicó Unido y Deportes Temuco, se suma a la escuadra.

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“Felipe Villagrán siente los colores de Cobresal y comienza oficialmente este nuevo desafío junto a la familia minera. ¡Bienvenido a El Salvador! Que sea una temporada llena de éxitos defendiendo esta camiseta”.

El presente de Cobresal

El equipo del norte no tuvo el cierre de primera rueda que esperaba en la Liga de Primera. El elenco minero terminó en el 15° puesto de la tabla de posiciones, ubicándose en zona de descenso y con la necesidad de mejorar su rendimiento durante la segunda parte del campeonato.

Ante este escenario, el equipo dirigido por Gustavo Huerta afrontará el segundo semestre con la misión de salir de los últimos lugares y asegurar su permanencia en la máxima categoría. Una vez alcanzado ese objetivo, el desafío será acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

En síntesis: