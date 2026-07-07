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El triste registro de Lionel Messi en el Mundial: es el jugador que más penales ha fallado

El crack de la selección de Argentina sumó un nuevo errado ante Egipto en los octavos de final.

Por Felipe Pavez Farías

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Messi falló su cuarto penal en Mundiales
© getty imageMessi falló su cuarto penal en Mundiales

Lionel Messi se ha transformado en el genio y figura de la selección de Argentina. El “10” ha conquistado todos los récords y es el máximo estandarte del fútbol trasandino. Pero este martes desentonó en el Mundial.

Sin embargo, en sus registros además de las buenas también se suman las malas. Y esto tiene relación con lo que ocurrió este martes ante Egipto. Es que Messi en el minuto en el minuto 19 tuvo la gran chance de igualar el marcador. 

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El jugador del Inter Miami intentó colocarla al palo izquierdo de Mostafa Shoubir. Sin embargo, el golero adivinó el remate y despejó el peligro. Lo que de inmediato se transformó en la jugada más comentada del primer tiempo. 

Allí va el capitán argetino… y lo atajó Shoubir. En el mismo palo que el malogrado ante Austria. Otra vez falla de penal Messi”, lamentó Mariano Closs en la transmisión de ESPN. 

Messi falló su cuarto penal en Mundiales (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Messi falló su cuarto penal en Mundiales (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El triste registro de Lionel Messi: el jugador que más penales falló en Mundiales

Pero la falla de Lionel Messi trajo consigo un triste registro para el crack de Argentina. Esto debido a que se transformó en el jugador que más penales ha fallado en Mundiales. 

Sin contar las tandas de desempate, el “10” ahora tiene cuatro penales fallados en este tipo de competiciones. El primero fue en Rusia 2018 cuando erró ante Islandia y terminó en empate 1-1. Luego en Qatar 2022 falló frente a Polonia. Ahora en 2026 ya se equivocó ante Austria y luego contra Egipto. 

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