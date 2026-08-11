El ex capitán de la selección chilena analizó el arribo del delantero al CF Montréal, quien tras 18 años deja el fútbol europeo.

El tiempo no pasa en vano. A pesar de sus deseos de seguir en la élite del fútbol europeo, Alexis Sánchez tiene que dar un paso atrás en su carrera y jugará en la MLS.

El delantero chileno se va del Viejo Continente tras 18 años y jugará en CF Montréal de la liga estadounidense, sumándose al club canadiense con un contrato por dos temporadas.

La llegada de Alexis a la MLS fue analizada por alguien que lo conoce mucho, Claudio Bravo, quien comentó el fichaje del delantero y puso en duda que alguna vez quiera volver al fútbol chileno.

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Claudio Bravo no cree que Alexis Sánchez se retire en el fútbol chileno

Bravo fue sincero sobre el movimiento de Sánchez en el mercado: “parece que nadie aceptó; sonaba en Brasil, una vuelta a Universidad de Chile, Argentina, Medio Oriente. Creo que es un buen destino para él, ya que es una liga que está emergiendo con fuerza, donde, a lo mejor, va a tener un protagonismo que últimamente no logró tener en su paso por el Inter o ahora último en el Sevilla”.

Tras ello, el ex capitán de la selección chilena fue enfático en señalar que no espera un regreso de Alexis a Chile, por lo que un potencial paso por la U se empieza a descartar para siempre.

Claudio Bravo habló del futuro de Alexis Sánchez. Foto: Javier Torres/Photosport

“Es una liga en donde va a disfrutar de la vida. Llega un momento en donde el futbolista debe gozar de la parte laboral y también de la vida. Creo que le va a ir increíble. Veremos dónde terminará su carrera, pero no creo que sea aquí en Chile“, puntualizó Bravo en ESPN.

Por último, Claudio Bravo cree que el paso de Alexis Sánchez por la Roja no está cerrado: “si él rinde y lo hace bien, lógicamente su nombre será carta de presentación dentro de la Selección”.

En síntesis

Alexis Sánchez ficha por CF Montréal tras 18 años en el fútbol europeo.

ficha por tras 18 años en el fútbol europeo. Claudio Bravo ve poco probable el regreso de Alexis Sánchez al fútbol chileno.

ve poco probable el regreso de al fútbol chileno. Bravo considera que Sánchez mantendrá su opción en la Selección Chilena si rinde.