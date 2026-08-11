El entrenador chileno se enfoca en lo que será el debut en La Liga y se proyecta en un mediano plazo en el Betis.

A pesar de que se ha especulado mucho que Manuel Pellegrini tiene el deseo de venir a dirigir a la selección chilena, habrá que esperar al menos un mediano plazo para que eso se concrete.

El Ingeniero habló por primera vez en la pretemporada del Betis y dejó claro que todo su foco está puesto en el cuadro andaluz, con el que espera tener un buen arranque de Liga antes de jugar la Champions League en septiembre.

Donde dio la mayor luz es al hablar de Diego Conde, arquero que llegó a reforzar a la escuadra pero sufrió un luxación del hombro izquierdo a fines de julio.

“Desgraciadamente la lesión de Conde es complicada para un portero y no estará con nosotros dos meses”, manifestó el estratega chileno, dejando en claro que no piensa en la Roja de acá a octubre, como mínimo.

Pellegrini se enfoca en el inicio de Liga con el Betis

De esta forma, Chile seguirá perdiendo tiempo con Nicolás Córdova en el banco. Un interinato que ha sido más largo de lo esperado.

La confianza de Pellegrini en el Betis

Es mucha la preocupación que hoy tiene Pellegrini en el Betis. De hecho a pesar de los buenos resultados en pretemporada, donde incluso le ganó al Arsenal, mantiene la cordura.

“No hay que confiarse en los resultados, porque todos estamos a medio camino”, aseguró y augura lo que será el encuentro ante el Inter de Milán este fin de semana: “Hemos ido subiendo el nivel de los rivales a medida que nos acercamos al campeonato”.

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Sobre nuevos fichajes, no quiso ahondar mayormente. “Ya veremos de aquí a que se cierren las inscripciones qué sucede y cómo se conforma el plantel”, señaló en una frase típica de cualquier entrenador del mundo en el mercado.

Betis debutará el viernes 21 de agosto ante la Real Sociedad en La Liga. Luego jugará contra Valencia, Levante y en la cuarta fecha frente al Real Madrid de Mourinho.