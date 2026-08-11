Javier Correa fue el encargado de presentarle el vestuario a Vozinha en Colo Colo. Incluso se ofreció a ir a buscarlo para cualquier tema.

En Colo Colo exhibieron imágenes de lo que fue el primer día de Vozinha en el estadio Monumental. De manera muy retraída iba recorriendo el recinto, saludando a funcionarios del club.

Conoció al utilero y a la oficina de Daniel Morón, a quien le hizo la pata luego de observar sus fotos de antaño. “No cambiaste mucho”, manifestó con mucha simpatía el portero africano.

También se dirige hacia la oficina de Fernando Ortiz, quien lo saluda de abrazo y lo trata de Josimar, su nombre de pila. El Vozinha lo deja de lado el estratega del Popular. “Un placer que esté con nosotros”, manifiesta.

Vozinha fue bien recibido en el camarín de Colo Colo

Correa muestra su buena onda con Vozinha

Luego llegó el momento de conocer a sus nuevos compañeros y con el primero que se encontró fue con Javier Correa. Tras presentarse con un “maestro, cómo estamos”, el ariete empezó a mostrar su lado humano.

Lo lleva al camarín y ahí el meta empieza a saludar a los juveniles que se encontraban en el lugar antes del entrenamiento.

“¿Ya te mostraron todo?” le consulta Correa y Vozinha, de manera muy tímida, señala que solamente “un poco”.

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“¿Hablas español?” y “cualquier cosa que necesites, dónde estés parando. Nos mandas la ubicación y vamos a buscarte”, señaló Javi, lo que demuestra la buena onda que hay en el vestuario del Popular.

Ahora se espera por el debut del arquero de Cabo Verde, que podría producirse este domingo ante O’Higgins en el Monumental. El encuentro se jugará a las 17.30 horas.