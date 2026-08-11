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Universidad de Chile

Agustín Arce se gana el cariño de sus compañeros de U de Chile en las redes sociales: ya es goleador

El volante formado en los azules se consolida como titular y artillero en la U, por lo que los referentes se encargan de cuidarlo.

Por Cristián Fajardo C.

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Agustín Arce marcó su octavo gol en la temporada.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTAgustín Arce marcó su octavo gol en la temporada.

Universidad de Chile ha encontrado en Agustín Arce una nueva carta para realizar su juego, pero también una goleadora, donde se mete poco a poco en los más anotadores de la temporada en los azules.

El formado en el Centro Deportivo Azul acumula 8 tantos, contando todos los torneos que ha disputado la U en el presente año, siendo solamente superado por Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas, ambos con10 anotaciones.

Por lo mismo, los compañeros cuidan al volante, dejándole cariño en sus redes sociales, además de alentarlo a seguir por el camino que ya lo tiene como titular con el técnico Fernando Gago.

Agustín Arce se ha consolidado como titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Arce se consolida como titular en la U: es el tercer goleador

Fue en su Instagram personal donde Agustín Arce publicó algunas fotografías de la victoria de Universidad de Chile por un marcador de 2-1 ante Palestino, donde marcó el primer tanto en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, de inmediato aparecieron compañeros para felicitarlo con algunos likes, contando con los referentes del equipo como Eduardo Vargas y Matías Zaldivia.

Uno que fue mucho más efusivo fue su compañero en ataque, Maximiliano Guerrero, quien no dudó en destacar el momento que vive el juvenil de la U: “Lo que juegas”.

Una señal del buen ambiente que se vive con los triunfos en los azules, pero además de un cuidado especial con las nuevas figuras que se alzan con el modelo del técnico Fernando Gago.

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