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Copa Libertadores

U. Católica vs. Estudiantes de La Plata: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

Los Cruzados enfrentan al conjutno Pincharrata por la ida en octavos de final de Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

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U. Católica va por un triunfo ante Estudiantes por Copa Libertadores.
© Photosport.U. Católica va por un triunfo ante Estudiantes por Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de una serie que definirá a uno de los ocho mejores equipos del torneo.

El gran golpe de los Cruzados fue cuando derrotaron a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que les permitió asegurar el primer lugar de su zona y avanzar directamente a los octavos de final.

El partido lo puedes apostar en Jugabet, donde un triunfo de Universidad Católica está pagando 5.86. Es decir que si le juegas 10 mil pesos, cobras 58.600. El empate en tanto está a 3.57 y un triunfo de Estudiantes paga 1.75.

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

U. Católica vs. Estudiantes: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Estudiantesjuegan este martes 11 de agosto, desde las 20:30 horas de Chileen el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, por octavos de final en Copa Libertadores.

El partido entre Cruzados y Pincharratas será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube, y de manera online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)
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Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores 2026

Probable formación U. Católica vs. Estudiantes de La Plata

Universidad Católica formará un 4-4-2 en el estadio Jorge Luis Hirsch. La formación será con Bernedo; D. González, Medel, Ampuero, Mena; Çuevas, Valencia, Zuqui, Martínez; Giani, Zampedri.

En resumen…

  • Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata este martes 11 de agosto, desde las 20:30 hrs.
  • El partido por octavos de final de Copa Libertadores se jugará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.
  • ESPN 5, Chilevisión y Disney+ Premium transmitirá el encuentro de Universidad Católica en el torneo Conmebol.
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