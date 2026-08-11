Con el adiós del tocopillano a Europa, finalizó una hermosa competencia entre los dos mejores jugadores de la generación dorada.

Alexis Sánchez deja Europa y con esto, se termina una era para él y el fútbol chileno. Atrás quedan esos tiempos donde brillaba en Champions League junto a Arturo Vidal.

La generación dorada no solo dejó huella en la selección chilena, sino que también en el viejo continente. Se hizo habitual tener a varios nacionales jugando la “Orejona” y siendo protagonistas, situación que hoy se ve bastante lejana y despierta cierta nostalgia con la partida de Sánchez a Montreal de la MLS.

El fin de la era Sánchez y Vidal en Champions

Sin dudas que las dos estrellas chilenas que más brillaron en Europa fueron Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Como suele pasar cuando hay dos jugadores muy buenos, las comparaciones son inevitables y esta se trasladó a la disputa de la UEFA Champions League.

ver también ¿Adiós para siempre al sueño de la U? El extenso contrato de Alexis Sánchez con CF Montréal de la MLS

Pese a que el King era volante, siempre destacó por su gran poder goleador y esto hacía que prácticamente se transformara en una batalla de anotaciones en cada semana que sonaba el himno de la “Orejona” con Alexis Sánchez.

Vidal dejó el viejo continente en 2022 y ahora Sánchez lo hace en este 2026. De todos modos, el tocopillano no jugaba la Champions League desde la temporada 2023/2024, cuando todavía defendía la camiseta de Inter de Milán. A pesar de esto último, igual terminó imponiéndose en goles.

Ahora que ya no están en Europa, fue finalmente Alexis Sánchez el chileno que terminó con más goles en UEFA Champions League con 17 tantos en 77 partidos. Arturo Vidal registró 15 anotaciones en 83 duelos. De todos modos, el de San Joaquín tiene mucho mérito, ya que no era delantero.

Sánchez anotó 9 de los 17 goles en Champions con Arsenal. Imagen: Getty

Vidal fue quien estuvo más cerca de ganar el torneo, ya que en 2015 alcanzó la final con Juventus, aunque perdió por 3-1 ante Barcelona. Sánchez se va de Europa con el título de ser el chileno más goleador en la historia de la Champions League. Vaya a saber cuánto tiempo pasará para que lo superen.