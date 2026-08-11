El ex guardameta Alex Varas fue más allá tras confirmarse la extensión del vínculo y exigió que sea el joven y no Vozinha quien defienda el arco en el Superclásico.

En medio de todo el revuelo que genera a nivel mundial la llegada del arquero caboverdiano Vozinha, en Colo Colo dieron un golpe de timón y llegaron a un acuerdo con el joven Gabriel Maureira para renovar su vínculo contractual.

Según reveló Radio ADN, el futbolista de 19 años extendió su permanencia en el Cacique hasta el 31 de diciembre del 2029, con un importante aumento en su sueldo. Una noticia que cae en plena lucha con el golero más seguido en redes sociales de la historia.

En ese aspecto, un ex meta que supo ser campeón en Colo Colo como Álex Varas celebró en entrevista con RedGol la decisión dirigencial de extender el contrato de Maureira, pues es enfático en considerarlo como “el arquero del presente y del futuro“.

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Álex Varas celebra renovación de Maureira en Colo Colo

“Es bueno (el acuerdo), porque es su arquero, el arquero del club, el arquero que están proyectando. Es el arquero del presente y del futuro, porque él ha demostrado que puede jugar”, explica el ex seleccionado nacional quien pide paciencia al hincha albo.

“Como todo, es un proceso de aprendizaje, y parece que hay que tener paciencia, aguantarlo, o sea, ayudarlo. El puesto no es fácil, pero el muchacho (Maureira) ha jugado y lo ha hecho bien”, agrega Varas sobre el hoy meta titular de Colo Colo.

Sobre la decisión de renovarle, indica que “si bien es cierto que los clubes grandes a veces no te esperan, a veces aparecen estas cosas en el puesto. Como en un momento, si no hubiese estado a lo mejor la quiebra, no aparecía Bravo ni Lobos. Hoy producto de una lesión, apareció y se sostuvo en el tiempo“.

Por último, Álex Varas espera que Maureira sea titular en el Superclásico ante la U del 23 de agosto, “y después el técnico determinará si da el nivel para que lo saque y ponga a Vozinha. Porque a lo mejor el nivel de Maureira es bueno y no tiene por qué sacarlo”.

En síntesis