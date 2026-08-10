El ex jugador y técnico Víctor Hugo Castañeda expresó su confianza en el cuadro pirata para el duelo copero ante Platense y advierte que el empate sobre la hora con La Serena "fortalece sus convicciones".

Luego de alcanzar un polémico empate sobre la hora en el clásico ante Deportes La Serena, en Coquimbo Unido dieron vuelta la página y se enfocan en el duelo de ida ante Platense de Argentina este miércoles por octavos de final en Copa Libertadores.

Una igualdad que puede marcar un envión anímico de cara al encuentro en Buenos Aires. Al menos así lo siente Víctor Hugo Castañeda, ex técnico de los papayeros y que por su labor como comentarista en Mi Radio sigue la campaña aurinegra.

“Coquimbo tuvo un gran desgaste físico, psicológico… por el partido porque la tuvo que remar de atrás en el final. Pero eso, ganarlo sobre el final también lo ganó ‘a lo Coquimbo’. Le fortalece sus convicciones”, afirma el ex seleccionado nacional.

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Ex DT de La Serena le tiene fe ciega a Coquimbo

Si bien Castañeda no tiene claridad respecto a cómo podrá enfrentar Platense este encuentro, es enfático en señalar que el equipo de Hernán Caputto está preparado para el desafío. Prueba de ello es la campaña como forastero a nivel local e internacional.

“Y Copa Libertadores es otra cosa. Vamos a ver, ellos lo han hecho bien de visita y vamos a ver cómo lo hacen allá en Argentina. Pues es un lindo partido, se han preparado, se han reservado para esto y yo le tengo mucha fe“, puntualiza el ex volante sobre Coquimbo.

El elenco pirata jugará este miércoles 13 de agosto por los octavos de final del máximo certamen continental ante Platense, en el Estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires, a partir de las 18:00 horas.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en vivo a través de Disney+.

En síntesis