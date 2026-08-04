Alex Orellana, presidente del club, aclaró en RedGol la situación de Nicolás Barrios y afirmó que, según su versión, el jugador no estaba conduciendo el vehículo que intentó atropellar a Carabinero.

Nicolás Barrios, delantero de Deportes Santa Cruz, fue detenido por Carabineros del Retén Morza, de la Tercera Comisaría de Teno, luego que junto a dos personas en un vehículo intentaran atropellar a personal policial durante una fiscalización.

Tras el control respectivo donde se le imputaron cargos de atentado contra la autoridad, fue puesto en libertad mientras se desarrolla su investigación. Un incidente que se suma a lo que le pasó en Curicó Unido, donde lo detuvieron por microtráfico de drogas.

Ante la delicada situación de Barrios, RedGol tomó contacto con el presidente de Santa Cruz, Alex Orellana, quien entregó detalles desconocidos sobre la detención, y afirmó que el delantero no era quien estaba en la conducción del vehículo.

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Santa Cruz aclara escandalosa detención de delantero

“Estaba en su horario libre, la verdad que ahora lo vamos a ver. Pero entiendo que lo pillaron conduciendo, no paró… Él dice que no fue así como dice Carabineros, pero lo tomaron detenido”, explica el dirigente para luego aclarar que lo apresaron “por la causa anterior que tenía”.

“Por eso se lo llevaron para verificarlo en la comisaría y le hicieron cargos por intento de homicidio o algo así. Por el tema que llevó a pasar al carabinero, pero él dice que no iba manejando. Ahora, la versión no la tengo clara todavía yo“, detalla el timonel de Santa Cruz.

En esa línea, Orellana sostiene que “a lo mejor (Barrios) se asustó, no tengo idea, porque no tengo la versión oficial. Pero lo que me comentaron fue que iba manejando un amigo, no él, y los revisaron a todos. Y por tener esta firma mensual que tiene por esa condena anterior, se lo llevaron”.

“Lamentablemente en sus horas libres uno no puede estar cuidándolos, así que van a llegar acá y, la verdad, yo entiendo que volvía ahora a los entrenamientos y voy a ir a conversar con él a ver qué pasó“, finalizó el dirigente.

En síntesis