¡Escándalo en el fútbol chileno! Delantero es detenido tras intento de atropello a carabinero

Polémica en la Primera B, donde uno de los destcados atacantes de Santa Cruz protagonizó lamentable hecho tras huir de una fiscalización.

Polémica en la Primera B del fútbol chileno donde un jugador de Deportes Santa Cruz protagonizó un lamentable hecho extrafutbolístico. Tras destacar en el duelo ante Wanderers, delantero de los comerciantes terminó detenido luego de un procedimiento policial.

Se trata de Nicolás Barrios, puntero izquierdo del elenco del Cachapoal, quien junto a dos personas fueron detenidas por Carabineros del Retén Morza, de la Tercera Comisaría de Teno.

“Los carabineros ordenaron al conductor detener la marcha, pero al ser fiscalizado aceleró con la intención de embestir al jefe de patrulla, iniciándose una persecución”, informó VLN Radio.

El informe policial y el futuro del jugador en el fútbol chileno

Nicolás Barrios, delantero de Deportes Santa Cruz, fue detenido tras ser parte de un intento de atropello contra un carabinero al momento de ser fiscalizado. Él y dos integrantes más del vehículo incluso intentaron escapar posteriormente.

En la intersección de calle Ortúzar con Ruta J-120, “los ocupantes abandonaron el automóvil e intentaron huir a pie por la línea férrea. Finalmente fueron detenidos”, reporta la citada fuente.

Al jugador de la Primera B Se le imputaron cargos de atentado contra la autoridad. Luego de su detención, fue dejado libre mientras se desarrolla la investigación en su contra, lo que pone en peligro su futuro con Santa Cruz en el fútbol chileno.

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El también ex jugador de Curicó Unido protagonizó otro hecho polémico en 2025. Ahí “fue detenido por tráfico de drogas tras ser sorprendido portando 346 gramos de marihuana y 21 gramos de clorhidrato de cocaína”.