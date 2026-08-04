El Capo se mueve rápido para asegurar a sus figuras tras las partidas de dos piezas claves en su campaña 2026. Se esperan más anuncios esta semana.

O’Higgins de Rancagua dio rápidamente vuelta la página tras la eliminación de Copa Sudamericana ante Boca Juniors. Luego del agónico triunfo ante Deportes La Serena, por Liga de Primera, el Capo da que hablar en materia de su plantel.

Es que las grúas se mueven rápido para llevarse a sus figuras. Una de ellas fue Francisco González, quien partió al Tijuana de México, mientras que ahora se hizo oficial el adiós de otro de sus buenos valores en ataque.

Martín Sarrafiore no va más en el Capo y también parte al fútbol azteca, a falta de oficialización en el Atlante. El talentoso mediapunta argentino deja goles y gambetas en el recuerdo, por lo que le pone tarea a la dirigencia para su reemplazo.

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O’Higgins asegura a sus figuras

Tras el adiós de Martín Sarrafiore, O’Higgins se movió rápido en las oficinas del Monasterio Celeste y aseguró la extensión de contrato de jóvenes valores. Sabiendo que llegarán ofertas, uno que destacó fue el anuncio de Felipe Faúndez.

Faúndez cuenta con pasos por la selección chilena / Photosport.

“Nuestro canterano y lateral derecho, Felipe Faúndez, renovó su contrato con O’Higgins hasta diciembre de 2029″, avisó el elenco celeste. El jugador de la Roja es un hombre de proyección y posible gran venta del club.

Pero no se quedaron ahí en el Capo, ya que otros dos canteranos que han alternado en ataque también fueron renovados. Se trata de Rodrigo Godoy y Joaquín Tapia, quienes seguirán hasta 2028 y 2029 respectivamente.

En las próximas horas se esperan más anuncios de nuevas renovaciones, con Felipe Ogaz entre los nombres a destacar. Días atrás fue Omar Carabalí quien puso la firma también hasta el 2029.